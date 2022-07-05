Юбилей князя Долгорукова отметили в Рузе. Гости примерили старинные наряды и научились писать пером

Трехсотлетие князя Василия Долгорукова-Крымского отпраздновали в Рузском городском округе. Торжество прошло на территории усадьбы Волынщино-Полуэктово.

Василий Долгоруков командовал русской армией во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Ему принадлежали три подмосковные усадьбы: Волынщино-Полуэктово, Васильевское и Знаменское-Губайлово. Отмечать юбилей начали с показательных выступлений по академической гребле на байдарках центра «Новогорск».

Источник фото: телеканал «360»

В центре праздника была научно-практическая конференция, посвященная военной карьере князя. Участие принимали кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета Сергей Малышкин, научный сотрудник Рузского краеведческого музея Геннадий Нокель, краеведы и другие. Оркестр Illuminae исполнял «Лето» Антонио Вивальди между докладами участников.

«Юбилей князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского — это знаковое событие для нашего музея и всех жителей Рузского округа. <…> В этом году мы проводили это мероприятие впервые, в камерном формате. Праздник станет ежегодным», — рассказал директор Рузского краеведческого музея Евгений Есютин.

Гости праздника смогли посетить выставки медалей Рузского краеведческого музея и картин Натали Михайлюк, мастер-классы по народной росписи и лозоплетению и каллиграфии. Клуб исторической реконструкции «Каролинг» дал посетителям примерить средневековые костюмы и научил росписи по дереву и изготовлению тряпичных кукол. Празднование запечатлели 25 участников ассоциации художников-пленэристов.

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