Истра приглашает на отдых в дворянской усадьбе. Туда можно и с животными

Каждый отдых для владельцев животных превращается в головную боль — где оставить собаку или кошку. У гостей усадьбы Киселевых под Истрой такого вопроса не возникает. Домашних питомцев можно смело взять с собой. Но это не единственный плюс. Усадьба была летней резиденцией писателя Антона Чехова, отдыхать там любил художник Исаак Левитан и композитор Петр Чайковский. Прекрасные виды природы и культурные развлечения обеспечены.

На территории усадьбы находится парк-отель «Вишневый сад», где каждый член семьи найдет развлечение по вкусу. Здесь и катание на сап-серфинге, и гончарная мастерская, и художественный уголок. А виды такие же, которыми когда-то любовались Левитан и Чехов.

Место для богемы

Главное здание усадьбы Киселевых сгорело в 1929 году. Сейчас на ее месте девственный лес. Самой архитектурой полюбоваться можно только в виде макета, на нем можно увидеть и главную усадьбу, и флигели, где любили останавливаться Чехов и Левитан.

Источник фото: instagram.com/cherrysquare/

Дача была местом встреч московских представителей богемы. Владельцами были видная семья аристократов. Муж — внук посла России в Париже, а супруга — дочь директора императорского театра. Что же до Чехова и Левитана — тут они жили три лета подряд, благодаря чему появилась на свет картина пейзажиста «река Истра».

На отдыхе писатель и художник крепко сдружились и почти породнились. Левитан даже признался во время отдыха в любви сестре друга. Но Чехов был против этого союза, возможно, по психологическим причинам. Он понимал, что художник слишком нежен и мягок, писал картины и думал о высоком, а не о бытовой семейной жизни.

Животных берем с собой

Одна из главных особенностей отеля, которая может стать ключевой при выборе отдыха, — возможность взять с собой домашнего питомца. По территории отеля постоянно гуляют люди с собаками и даже кошками.

Владельцы отеля считают, что во время отдыха нельзя разделять семью, а домашние питомцы тоже ее часть. Многие посетители специально выбирают этот отель из-за возможности взять с собой собаку или кошку.

Источник фото: телеканал «360»

«Многие семьи относятся к животным трепетно. А сюда приезжают семьями, потому что усадьба Киселевых была семейной. Это был отдых для семей. И мы хотим, чтобы все члены семьи чувствовали себя здесь хорошо», — рассказала Анастасия Лицоева, управляющая парком-отелем «Вишневый Сад».

Газоны, дорожки, мини пирс и холл гостиницы — все в доступе для четвероногих постояльцев. Доплата за размещение составляет всего 500 рублей независимо от срока заезда.

Обеды на природе

Источник фото: instagram.com/cherrysquare/

Если заранее позаботиться о дате пребывания и свериться с местной афишей, то можно посетить различные мастер-классы и мероприятия в духе XIX века. Есть возможность писать картины, стать зрителем или участником поэтического вечера, создать шедевр в керамической мастерской, пройти занятия по декоративно-прикладному искусству.

Посетителям доступны фотосессии, полеты на воздушном шаре, массаж и SРА, летний кинотеатр. Ну и, конечно, прогулки на природе, которой восхищались Левитан и Чехов. Чтобы воплотить дух XIX века, ежегодно на территории усадьбы проходит мероприятие «В гостях у Чехова». В этом году оно состоится 15 июля.

Источник фото: instagram.com/cherrysquare/

Пообедать можно на пирсе. Столики расположены по всей поляне вокруг местного кафе, так что можно выбрать любой вид.

Влюбиться в Истру

На территории усадьбы протекает река Истра, где устроили занятия по сап-серфу. Глубина в реке небольшая, поэтому вид спорта можно освоить с детьми от семи лет. Встать на доску сможет даже новичок через пять минут после инструктажа.

Источник фото: instagram.com/cherrysquare/

Маршрут занимает три часа, оканчивается около Ново-Иерусалимского монастыря.

Посетители также могут покататься на лошадях, позаниматься на спортивной площадке, поплавать в купальне.