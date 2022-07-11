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    11 июля 2022, 17:42

    Исполнители LYRIQ, SOYANA, Нюта и другие дадут бесплатный концерт в Красногорске 15 июля

    Анастасия Аброськина

    Российские исполнители LYRIQ, CHEBANOV, SHENA, SOYANA, Нюта и GRINKEVIСН выступят в «Vegas Крокус Сити» 15 июля. Зрители увидят их в 18:00 на красной лестнице Times Square в Красногорске.

    Исполнители LYRIQ, SOYANA, Нюта и другие дадут бесплатный концерт в Красногорске 15 июля | Изображение 1

    Гостей ждут яркие номера и автограф-сессия. Это концерт от артистов российского лейбла «Первое музыкальное».

    Вход на концерт свободный, а на автограф-сессию удастся пройти при предъявлении чека на любую покупку в торгово-развлекательном центре Vegas.

    LYRIQ — певец, музыкант, саундпродюсер. Это исполнитель известных песен «Не Бруклин», «Однажды», Forever Young.

    CHEBANOV — певец, музыкант и саундпродюсер. Участник шоу «Голос», VK Fest, Big Love Show, обладатель приза «Выбор Муз-ТВ».

    SHENA — автор-исполнитель. За плечами артистки уже более 30 синглов и два сольных альбома.

    SOYANA — стильное звучание в духе 80-х, сильный̆ вокал и мощная энергетика. Участница «Жары Fest» и Big Love Show.

    Нюта — певица, видеоблогер, автор, актриса, экс-участница группы «Ранетки».

    GRINKEVICH — это четверо музыкантов из Екатеринбурга. Они пишут песни, снимают клипы, выступают на лучших площадках страны.

    Все начнется в 18:00 в зоне красной лестницы Times Square на первом этаже «Vegas Крокус Сити».