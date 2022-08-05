Художник Jorit создаст в Балашихе культурный мост между Россией и Италией

Итальянский уличный художник Jorit создаст в Балашихе мурал, который станет культурным мостом между Россией и Италией. Вместе с другими знаменитыми деятелями искусства он примет участие в фестивале «Культурный код», который состоится с 20 августа по 17 сентября в микрорайоне Железнодорожный.

На фестивале художники из разных стран создадут яркие муралы на фасадах более чем 30 многоэтажных зданий. Участниками станут 60 гостей из 10 стран, в числе которых Испания, Сербия, Италия, Мексика, Бразилия и Аргентина.

Ранее Jorit стал автором нашумевших граффити с изображением писателя Федора Достоевского в Неаполе. Мурал стал протестом против отмены курса о русском классике в Миланском университете. Проблему сразу стали обсуждать: недовольство таким решением выразил и экс-премьер Италии Маттео Ренци, после чего курс вернули в учебную программу. Художник запланировал изобразить на одном из домов Балашихи итальянского художника Караваджо. Это станет продолжением высказывания и создаст своеобразный культурный мост между двумя странами.

Президент Фонда поддержки и развития современного искусства, продюсер «Культурного кода» Дмитрий Лёвочкин рассказал, что, несмотря на сложности с въездом в Россию, фестиваль удалось сделать международным. На нем соберутся знаменитые художники, признанные мировым стрит-арт-сообществом. В их числе и El Pez из Испании, который работал в Осло, Париже, Амстердаме и Майями.

Приятно, что о желании работать на фестивале заявляют художники, которые уже бывали в России Дмитрий Лёвочкин.

Также на фестивале ждут российских мастеров. Это известные художники Shozy (Данила Шмелев) и Gudim (Антон Гудим). Глава Балашихи Сергей Юров напомнил, что мероприятие не ограничится разрисовыванием домов и каждый сможет найти для себя интересное событие.

«Это будут и встречи с художниками, лектории, спортивные мероприятия. Уже не в первый раз у нас пройдет большой фестиваль танцев, только в этом году он будет в рамках нашего большого фестиваля», — рассказал он.

Международный фестиваль «Культурный код» собирает отечественных и зарубежных художников, чтобы создать под открытым небом музей монументального искусства. Резиденты уже создали около 100 работ в Одинцове, Челябинске, Казани, Ставропольском крае, Москве, Нижнем Новгороде и Солнечногорске.

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