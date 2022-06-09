Губернатор Подмосковья рассказал о второй жизни народных промыслов

Подмосковье может гордиться богатым культурным наследием народных промыслов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью радио Sputnik рассказал об их поддержке.

«Это все легендарные исторические места, где благодаря творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся очень интересные изделия», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Среди легендарных исторических мест в регионе — Гжельский фарфоровый завод, Жостовская фабрика декоративной росписи, завод «Елочка» в Клину, Дулевский фарфоровый завод и фабрика в Вербилках, отметил он.

В Московской области, добавил он, существует программа поддержки народных промыслов. Ее сопровождают АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Германа Грефа.

«В том числе и в части постановки менеджмента. Этим надо уметь управлять, чтобы не уйти в убыток, и маркетинга — чтобы это пользовалось спросом», — пояснил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев выразил уверенность, что два упомянутых им компонента дадут вторую жизнь народным промыслам.

«На этих предприятиях уникальные люди — художники, династии. И мы заинтересованы, чтобы все эти фабрики работали дальше и радовали нас», — сказал он.

Вся суть народных промыслов — в ручном изготовлении и особых технологиях, напомнил губернатор Московской области. Например, чтобы подготовить ту же шкатулку на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, требуются и мастерство, и технологии.