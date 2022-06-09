Губернатор Подмосковья рассказал о расширении зоны каршеринга

Сервис BelkaCar на летнее время расширил зону вождения в Подмосковье. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Раньше по каршерингу действовало ограничение, но на лето в BelkaCar упростили правила пользования арендованными авто на территории региона.

«Тоже важная деталь, которая влияет на качество и удобство тех, кто проводит время в Подмосковье», — отметил губернатор.

Около 67% туристического потока в Московской области составляют приезжие из столицы и других российских регионов. На жителей Подмосковья приходятся оставшиеся 35-40%. Андрей Воробьев указывал на необходимость доступно и понятно рассказывать как гостям региона, так и живущим в нем людям о местах, где можно отдохнуть.