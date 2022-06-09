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    09 июня 2022, 08:36

    Губернатор Подмосковья рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм

    Воробьев: Подмосковье предоставит компенсации бизнесу, развивающему туризм в регионе

    Александра Ломейко, Ольга Назаркина

    В Московской области для желающих развивать туризм запустили специальные программы. Одной из них стала компенсация за инфраструктуру, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Губернатор Подмосковья рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм

    Спрос на туризм в регионе большой. Власти видят его движение, развитие и инвестиции в эту сферу и делают все необходимое для помощь бизнесу.

    «Мы выделяем в отдельную программу компенсацию за инфраструктуру. То есть газ, вода, электричество, которые подводят к объекту туристического назначения — за них [предприниматели] имеют возможность получить компенсацию затрат», — пояснил Андрей Воробьев.

    Все стимулы, добавил он, привлекают в регион новых представителей бизнеса. И проектов в Московской области становится все больше. Еще одним плюсом для предпринимателей является земельный вопрос.

    «Мы часто рассматриваем на комиссиях возможность бесплатного предоставления земли в случае, если ты инвестируешь под рекреацию, гостиничный комплекс, агротуризм, который сегодня развивается», — заключил губернатор Московской области.