Губернатор Подмосковья рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм

В Московской области для желающих развивать туризм запустили специальные программы. Одной из них стала компенсация за инфраструктуру, рассказал в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Спрос на туризм в регионе большой. Власти видят его движение, развитие и инвестиции в эту сферу и делают все необходимое для помощь бизнесу.

«Мы выделяем в отдельную программу компенсацию за инфраструктуру. То есть газ, вода, электричество, которые подводят к объекту туристического назначения — за них [предприниматели] имеют возможность получить компенсацию затрат», — пояснил Андрей Воробьев.

Все стимулы, добавил он, привлекают в регион новых представителей бизнеса. И проектов в Московской области становится все больше. Еще одним плюсом для предпринимателей является земельный вопрос.

«Мы часто рассматриваем на комиссиях возможность бесплатного предоставления земли в случае, если ты инвестируешь под рекреацию, гостиничный комплекс, агротуризм, который сегодня развивается», — заключил губернатор Московской области.