«Говорить за жителей не принято». Губернатор Подмосковья объяснил важность обратной связи

Количество посещений парков и других мест отдыха в Подмосковье в последнее время значительно выросло, однако о том, насколько качественно организован отдых в регионе, можно судить только по отзывам жителей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

«Что бы мы ни делали в Подмосковье, говорить за жителей не принято. У нас есть обратная связь, голосование, есть комментарии в различных чатах, на ресурсах, на почту мне приходит большое количество сообщений. Насколько все качественно — покажет конец сезона», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Посещение парков в последние два года «выросло в три, если не в четыре раза», отметил глава Подмосковья. Он добавил, что парков становится больше, а отдых — уже «другого качества — более высокого — и по доступной цене».

В Московской области благоустроили уже более 300 мест отдыха в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды. Создаются новые парки и скверы, набережные, фонтаны, прогулочные променады, памп-треки, скейт-площадки, спортивные объекты.