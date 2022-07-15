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    15 июля 2022, 15:19

    Гости фестиваля «Гастрономическое лето в Балашихе» попадут на пенную вечеринку и бесплатно попробуют блюда

    Анастасия Аброськина

    Палатки со сладостями, аквагрим, аниматоры — все это ждет гостей фестиваля «Гастрономическое лето в Балашихе». Там же проведут пенную вечеринку, мастер-классы и бесплатные дегустации блюд.

    Гости фестиваля «Гастрономическое лето в Балашихе» попадут на пенную вечеринку и бесплатно попробуют блюда | Изображение 1

    Фестиваль состоится 16 июля. Посетителей ждут мастер-классы по приготовлению плова и окрошки. Покажут вокальное шоу.

    Изюминкой фестиваля станет пенная вечеринка. Дети смогут сделать аквагрим, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Это отличная возможность провести время с семьей. Детям тоже будет интересно: для них организуют анимационную программу

    Сергей Воскресенский.

    Кроме того, будут работать палатки со сладостями. Фестиваль пройдет по адресу: микрорайон Саввино, улица Пригородная, 92, территория «Гастронома на пригородной».

    Вход свободный. Программа продлится с 12:00 до 19:00.

    Гости фестиваля «Гастрономическое лето в Балашихе» попадут на пенную вечеринку и бесплатно попробуют блюда | Изображение 2

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