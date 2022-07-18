Гости фестиваля «Гастрономическое лето» в Балашихе научились готовить окрошку и плов

Гастрономический фестиваль прошел в Балашихе 16 июля. Гости смогли попробовать разные виды окрошки, плов, блины, шашлыки из разных сортов мяса, сладости и пиццу. «Гастрономическое лето» стало частью губернаторской программы «Лето в Подмосковье».

Источник фото: телеканал «360»

Посетители смогли не только попробовать разные блюда, но и принять участие в четырех кулинарных мастер-классах. Гости научились готовить окрошку, блины и плов. Начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации округа Анастасия Кочеткова рассказала, что этот фестиваль стал одним из многих, которые сейчас проходят в Подмосковье.

«Сейчас по всей Московской области и в столице проходит большое количество гастрономических фестивалей, и наш город не исключение. В фестивале участвовали более 15 фермеров — местные производители, сыровары из Калужской области и других городов», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Блюда для гостей выбирали исходя из сезонности, поделилась организатор Ирина Ермолова.

Плов — блюдо всесезонное, лишним оно никогда не бывает. Главное — знать все секреты приготовления, и тогда все обязательно получится как надо Ирина Ермолова.

Скрасили день вокальное шоу и пенная вечеринка, а дети смогли повеселиться на анимационной программе.

Площадкой для фестиваля стала территория Гастронома на Пригородной, 92. Она ежегодно становится центром проведения фестивалей и праздников. На одном из них даже установили мировой рекорд по приготовлению самой большой порции сырников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как обеспечат безопасность отдыхающих в Подмосковье этим летом.