Город, в котором интересно всем. Чем Коломна удивляет гостей

Город Коломна — один из самых популярных у туристов подмосковных городов. В городской округ Коломна ежегодно приезжают сотни тысяч гостей со всей страны.

В Коломне интересно всем, ведь здесь можно увидеть древние храмы и монастыри, старинный кремль, посетить десятки музеев с необычными экспозициями. Здесь есть фермы, конноспортивные клубы и места для активного отдыха. Рестораны Коломны известны высоким уровнем кухни, а гостиницы здесь доступны для путешественников с любым уровнем дохода.

Из Москвы до Коломны ехать два часа на электричке или автомобиле. Сайт welcome.mosreg подготовил подборку самых интересных мест города для посещения.

Коломенский кремль

Источник фото: телеканал «360»

Кремль — главная достопримечательность древнего города, прежде защищавшего южные границы Московского княжества. Он строился с 1525 по 1531 год и занимает площадь в 24 гектара. По территории кремля можно свободно гулять всем желающим. .

На самой площади находятся Успенский кафедральный собор, шатровая колокольня, Тихвинская церковь и памятник Кириллу и Мефодию. У южной стороны площади находится Новоголутвинский женский монастырь, у западной стены кремля находится Успенский Брусенский женский монастырь.

На территории кремля расположены несколько церквей, краеведческий музей, сувенирные лавки и кафе.

Адрес: Коломна, ул. Лажечникова

Сайт: https://kolomna-kreml.ru/

Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь

Источник фото: телеканал «360»

Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь расположился на месте слияния рек Москвы и Оки. Обитель в 1385 году основал Сергий Радонежский. За благословением на строительство монастыря к преподобному обратился князь Дмитрий Донской. Сергий Радонежский сам выбирал место для обители, а также участвовал в закладке Богоявленского собора.

Адрес: Коломна, ул. Голутвинская, 11

Сайт: https://starogolutvin.ru/

Арт-квартал «Патефонка»

Источник фото: телеканал «360»

Современный арт-кластер находится в центре Коломны на территории бывшего патефонного завода. Раньше здесь делали патефоны, а теперь это место предназначено для творческих проектов и интересного отдыха.

В «Патефонке» проводятся интересные мероприятия, а также на территории квартала есть гастробар и комфортный недорогой хостел.

Адрес: Коломна, ул. Уманская, 3Д

Сайт: https://xn--80aaouofezt.xn--p1ai/

Музей и мануфактура «Душистыя радости»

Источник фото: телеканал «360»

Вдохнуть аромат ушедшей эпохи и послушать историю мыловарения можно в музее «Душистыя радости». Он разместился в старинном коломенском особняке. Внутри воссоздали атмосферу торговой лавки 19 века.

Гостям предлагают посетить театрализованные экскурсии и приобрести в лавке ароматное мыло или необычные духи.

Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 18

Сайт: https://d-radosti.ru/

Музей «Коломенская пастила»

Источник фото: телеканал «360»

Коломенская пастила — одно из самых любимых и полезных лакомств детей и взрослых. В составе десерта яблоки местных сортов, яичный белок, мед, а из вкусовых добавок только ягоды и орехи.

В музее «Коломенская пастила» гостям расскажут, как готовить пастилу и поделятся традициями русского чаепития. Посещение театрализованных экскурсий проводится по предварительной записи.

Адрес: Коломна, ул. Посадская, 13А

Сайт: https://kolomnapastila.ru/

Музей «Калачная»

Источник фото: телеканал «360»

Здесь гостям расскажут об устройстве печи, объяснят выражение «дойти до ручки» и дадут попробовать самый вкусный калач.

На театрализованных экскурсиях гости могут увидеть весь процесс приготовления калачей — от замешивания теста до выпекания в печи. На экскурсию можно попасть по предварительной записи. В здании музея также есть лавка «Калачи на вынос» — там гостей угощают свежей выпечкой, хлебом и пастилой.

Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 14

Сайт: https://kolomnakalach.ru/

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»

Источник фото: телеканал «360»

Венедикт Ерофеев – автор легендарной поэмы «Москва-Петушки» работал грузчиком в магазине «Огонек», который располагался в подвале дома, где сейчас находится музей.

В музее гости могут погрузиться в недалекое, но очень колоритное прошлое. Здесь воссоздана коммунальная квартира 60-х годов, в которой живет много самых разных и интересных людей.

Адрес: Коломна, ул. Октябрьской революции, 205

Сайт: https://artkommunalka.com/

Музей трамваев

Источник фото: телеканал «360»

Коломна считается родиной российского трамвая. На местном заводе в 1891 году построили первый отечественный электровагон. Кстати, Коломна единственный город Подмосковья, где до сих пор ходят трамваи.

Основа экспозиции — это частная коллекция Андрея Мясникова, который собирал ее более 30 лет. В музее собрано свыше 200 экспонатов — это модели трамваев со всего мира, архивные документы, фотографии, открытки и многое другое.

Адрес: Коломна, ул. Дмитрия Донского, 15

Сайт: https://trammuseum.ru/

Экскурсионный трамвай «Коломченок»

Источник фото: телеканал «360»

Если вы любите этот удивительный вид транспорта — отправляйтесь на трамвайную экскурсию по городу.

На каждом рейсе проводят розыгрыш счастливого билета, билет можно прокомпостировать в ретро-компостере, а бросив в кассу любую монетку, можно оторвать на память самый настоящий билет прошлых времен.

Адрес: Коломна, проспект Кирова, 3

Сайт: https://kolomna-tram.ru/

Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь

Источник фото: телеканал «360»

Первые упоминания об этом монастыре относятся к концу 16 века. Тем не менее, считается, что обитель значительно старше — по некоторым данным, ее основал воевода Боброк после завершения Куликовской битвы.

К концу XIX века в монастыре оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся, при нем также действовала церковно-приходская школа. После революции монастырь был закрыт, а храмы использовались как склады.

Стоит зайти на богослужение в церковь Рождества Богородицы. Здесь уникальная акустика, из-за чего этот собор называют «храмом поющих ангелов».

Адрес: Коломенский городской округ, село Старое Бобренево

Сайт: http://bobrenev.ru/