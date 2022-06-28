Город, в котором интересно всем. Чем Коломна удивляет гостей
Город Коломна — один из самых популярных у туристов подмосковных городов. В городской округ Коломна ежегодно приезжают сотни тысяч гостей со всей страны.
В Коломне интересно всем, ведь здесь можно увидеть древние храмы и монастыри, старинный кремль, посетить десятки музеев с необычными экспозициями. Здесь есть фермы, конноспортивные клубы и места для активного отдыха. Рестораны Коломны известны высоким уровнем кухни, а гостиницы здесь доступны для путешественников с любым уровнем дохода.
Из Москвы до Коломны ехать два часа на электричке или автомобиле. Сайт welcome.mosreg подготовил подборку самых интересных мест города для посещения.
Коломенский кремль
Кремль — главная достопримечательность древнего города, прежде защищавшего южные границы Московского княжества. Он строился с 1525 по 1531 год и занимает площадь в 24 гектара. По территории кремля можно свободно гулять всем желающим. .
На самой площади находятся Успенский кафедральный собор, шатровая колокольня, Тихвинская церковь и памятник Кириллу и Мефодию. У южной стороны площади находится Новоголутвинский женский монастырь, у западной стены кремля находится Успенский Брусенский женский монастырь.
На территории кремля расположены несколько церквей, краеведческий музей, сувенирные лавки и кафе.
Адрес: Коломна, ул. Лажечникова
Сайт: https://kolomna-kreml.ru/
Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь
Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь расположился на месте слияния рек Москвы и Оки. Обитель в 1385 году основал Сергий Радонежский. За благословением на строительство монастыря к преподобному обратился князь Дмитрий Донской. Сергий Радонежский сам выбирал место для обители, а также участвовал в закладке Богоявленского собора.
Адрес: Коломна, ул. Голутвинская, 11
Сайт: https://starogolutvin.ru/
Арт-квартал «Патефонка»
Современный арт-кластер находится в центре Коломны на территории бывшего патефонного завода. Раньше здесь делали патефоны, а теперь это место предназначено для творческих проектов и интересного отдыха.
В «Патефонке» проводятся интересные мероприятия, а также на территории квартала есть гастробар и комфортный недорогой хостел.
Адрес: Коломна, ул. Уманская, 3Д
Сайт: https://xn--80aaouofezt.xn--p1ai/
Музей и мануфактура «Душистыя радости»
Вдохнуть аромат ушедшей эпохи и послушать историю мыловарения можно в музее «Душистыя радости». Он разместился в старинном коломенском особняке. Внутри воссоздали атмосферу торговой лавки 19 века.
Гостям предлагают посетить театрализованные экскурсии и приобрести в лавке ароматное мыло или необычные духи.
Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 18
Сайт: https://d-radosti.ru/
Музей «Коломенская пастила»
Коломенская пастила — одно из самых любимых и полезных лакомств детей и взрослых. В составе десерта яблоки местных сортов, яичный белок, мед, а из вкусовых добавок только ягоды и орехи.
В музее «Коломенская пастила» гостям расскажут, как готовить пастилу и поделятся традициями русского чаепития. Посещение театрализованных экскурсий проводится по предварительной записи.
Адрес: Коломна, ул. Посадская, 13А
Сайт: https://kolomnapastila.ru/
Музей «Калачная»
Здесь гостям расскажут об устройстве печи, объяснят выражение «дойти до ручки» и дадут попробовать самый вкусный калач.
На театрализованных экскурсиях гости могут увидеть весь процесс приготовления калачей — от замешивания теста до выпекания в печи. На экскурсию можно попасть по предварительной записи. В здании музея также есть лавка «Калачи на вынос» — там гостей угощают свежей выпечкой, хлебом и пастилой.
Адрес: Коломна, ул. Зайцева, 14
Сайт: https://kolomnakalach.ru/
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»
Венедикт Ерофеев – автор легендарной поэмы «Москва-Петушки» работал грузчиком в магазине «Огонек», который располагался в подвале дома, где сейчас находится музей.
В музее гости могут погрузиться в недалекое, но очень колоритное прошлое. Здесь воссоздана коммунальная квартира 60-х годов, в которой живет много самых разных и интересных людей.
Адрес: Коломна, ул. Октябрьской революции, 205
Сайт: https://artkommunalka.com/
Музей трамваев
Коломна считается родиной российского трамвая. На местном заводе в 1891 году построили первый отечественный электровагон. Кстати, Коломна единственный город Подмосковья, где до сих пор ходят трамваи.
Основа экспозиции — это частная коллекция Андрея Мясникова, который собирал ее более 30 лет. В музее собрано свыше 200 экспонатов — это модели трамваев со всего мира, архивные документы, фотографии, открытки и многое другое.
Адрес: Коломна, ул. Дмитрия Донского, 15
Сайт: https://trammuseum.ru/
Экскурсионный трамвай «Коломченок»
Если вы любите этот удивительный вид транспорта — отправляйтесь на трамвайную экскурсию по городу.
На каждом рейсе проводят розыгрыш счастливого билета, билет можно прокомпостировать в ретро-компостере, а бросив в кассу любую монетку, можно оторвать на память самый настоящий билет прошлых времен.
Адрес: Коломна, проспект Кирова, 3
Сайт: https://kolomna-tram.ru/
Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь
Первые упоминания об этом монастыре относятся к концу 16 века. Тем не менее, считается, что обитель значительно старше — по некоторым данным, ее основал воевода Боброк после завершения Куликовской битвы.
К концу XIX века в монастыре оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся, при нем также действовала церковно-приходская школа. После революции монастырь был закрыт, а храмы использовались как склады.
Стоит зайти на богослужение в церковь Рождества Богородицы. Здесь уникальная акустика, из-за чего этот собор называют «храмом поющих ангелов».
Адрес: Коломенский городской округ, село Старое Бобренево
Сайт: http://bobrenev.ru/