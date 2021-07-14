Гид для любителей пернатых. Топ-10 мест Подмосковья для созерцания птиц

Поклонников бердвочтинга в мире становится все больше. Хобби с говорящим названием заставляет людей покупать бинокли, брать атлас и отправляться в леса, поля и парки — наблюдать за птицами. Необязательно при этом ехать куда-то далеко: в Подмосковье увидеть пернатых в живой природе тоже можно. Гайд составил туристический портал Московской области welcome.mosreg.

Бердвотчинг нельзя отнести к научному занятию, однако увлеченные этим хобби часто вносят свой вклад в развитие орнитологии. Втягиваются в наблюдение за птицами довольно быстро: как только становится ясно, что в городе, например, живут не только воробьи и голуби. Желание познакомиться с еще большим количеством пернатых растет в геометрической прогрессии.

Любят бердвотчинг не только за возможность ранних и тихих прогулок, но и за сценки из жизни птиц, которые разыгрываются прямо перед глазами любознательных наблюдателей. Хобби относят к увлечениям интеллектуалов и джентльменов. Среди фанатов бердвотчинга — писатели Джонатан Франзен и Маргарет Этвуд, покойный супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, 39-й президент США Джимми Картер, звезда TopGear Джереми Кларксон и другие.

Незатратное хобби

Чтобы стать бердвотчером, многого не надо. Даже особенных финансовых вложений не потребуется, главное — интерес к птицам. Привычка рано вставать будет плюсом: наблюдать за пернатыми хорошо на рассвете. Обязательно нужна удобная одежда и обувь, а если планируется поездка за город — резиновые сапоги.

Наблюдать за птицами советуют при помощи бинокля или специальной камеры на смартфон. Так можно и рассмотреть получше, и фотографию сделать. Определитель или атлас птиц подскажут, кого именно вы увидели на ветке. Пользуйтесь книгами, например, «Полным определителем птиц европейской части России» Михаила Калякина, или приложением для смартфона.

Нелишним будет завести полевой дневник: вносить в него отметки о том, где и каких птиц удалось увидеть. Здесь польза не только для бердвотчера, но и для науки. Компанию для наблюдения за птицами легко можно отыскать в соцсетях.

Куда податься начинающим бердвотчерам?

В Подмосковье мест для бердвотчинга предостаточно, в том числе для новичков. Главное — соблюдать аккуратность и внимательность и стараться не беспокоить птиц, особенно если у них наступил период гнездования.

В крупнейшем лесном массиве недалеко от Москвы — в национальном парке «Лосиный остров» в Королеве — можно встретить свыше 160 видов птиц. Хотите посмотреть, как выглядят сова и дятел, кукушка и иволга, сойка и пеночка, мухоловка и рябинник? А чем отличается щегол от дрозда? Водятся здесь и краснокнижные серый сорокопут, орлан-белохвост, белая лазоревка.

Источник фото: «ВКонтакте»

Заходить в парк лучше со стороны поселка Торфопредприятие или Мытищ. Тогда попадете на вышку для наблюдения за птицами на Чугунном мосту.

Идеальным местом для начинающего бердвотчера можно назвать заказник «Журавлиная роща» в Талдоме. Приезжайте, чтобы понаблюдать за серыми журавлями. Другие птицы — белый аист, степной лунь, дупель, длиннохвостая неясыть и так далее — тоже встречаются. Кстати, попасть в заказник удастся только в рамках организованной экскурсии. Записываться на нее надо заранее.

Одним из наиболее интересных в Московской области мест для наблюдения за птицами считаются Лотошинские пруды. Орнитологи и бердвотчеры приезжают сюда полюбоваться на орлана-белохвоста. Этот хищник из семейства ястребиных занесен в Красную книгу России. Встречаются на прудах и примыкающих к ним урочищах большая выпь, большой подорлик, белый аист, лебедь, дятел, ремез, камышевка и другие.

На озеро в Сенеж в Солнечногорске приезжают купаться, отдыхать и заниматься спортом. Но и любителям птиц стоит обратить внимание на водоем, рядом с которым пролетит кряква, хохлатая чернеть, сизая чайка или камышовая овсянка.

Желаете посмотреть на цапель — езжайте на Нарские пруды в Кубинку. Колония серых цапель расположена в прибрежном лесу, хотя найдутся там и сова с иволгой, и овсянка с сойкой, и черношейная поганка с чомгой.

Источник фото: «ВКонтакте»

Озерные и сизые чайки, чибис, овсянка, пустельга, болотный лунь, камышевки, трясогузка обитают на Люберецких полях фильтрации, что в поселке Некрасовка. Несмотря на частичную застройку, до сих пор это одно из самых богатых птицами мест Подмосковья.

Недалеко от платформы «Марк» в Мытищах раскинулся Марковский пруд, где можно увидеть озерную чайку, красноголового нырка, соловья, зяблика, варакушку и других пернатых. Чайки живут здесь большой колонией — их больше двух тысяч пар — привыкли к людям и почти не обращают внимание на посетителей.

На Бисеровом озере в Богородском городском округе можно встретить несколько видов чаек — озерных, сизых и серебристых, а также лысуху, красноголового нырка, чибиса, крякву, чомгу и других пернатых. Само озеро реликтовое и является памятником природы регионального значения.

Источник фото: «ВКонтакте»

Пруды рыбхоза «Гжелка» Раменского городского округа обещают встречу с чомгой и серой цаплей, болотным лунем и кряквой. Здесь водятся свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок. По берегам сидят кукушки с дятлами, сороки и садовые камышовки, пеночки, зарянки, дрозды, славки-черноголовки и чижи.

В шатурском поселке Черусти раскинулся одноименный лес, который посещают глухарь, рябчик, серый журавль и большой подорлик. Бывают здесь серый сорокопут, канюк, коростель, бекас, дятел, трясогузка, иволга, сойка и другие.