Где в Подмосковье делают самые красивые шкатулки? Экскурсия по Федоскинской фабрике

В конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино сложился новый народный промысел — лаковая миниатюрная живопись масляными красками на папье-маше. По сей день здесь производят одни из лучших расписных шкатулок в мире.

Когда-то, чтобы изготовить одну такую шкатулку, у мастеров уходило до шести месяцев работы. Фабрика «Федоскинская лаковая миниатюра» и сейчас успешно работает в селе. Прошло два столетия, а здесь все так же качественно делают маленькие шедевры.

Немногие знают, что шкатулки на самом деле изготавливаются не из дерева, а из картона. А в качестве клея используют муку и воду. Для миниатюрной шкатулки нужно как минимум шесть слоев картона. Потом заготовку прессуют и варят в льняном масле, чтобы она стала прочной.

Здесь мастера создают оригинальные авторские произведения. Основные темы их творчества — природа Подмосковья, русские песни и сказки, героическое прошлое России.

Зимой мы предлагали нашим читателям посетить фабрику виртуально. Летом же познакомиться с историей промысла, побывать на производстве лучше лично. Там есть фирменный магазин, где на память или в подарок можно приобрести красочную шкатулку. А еще любой желающий может заказать мастеру рисунок — хоть любимую певицу, хоть свой школьный класс. Кроме того, на мастер-классах миниатюрное изделие можно сделать самому, и для этого даже не надо быть художником.