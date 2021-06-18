Покататься на лошадях и окунуться в мир соколиной охоты. Где необычно провести выходные в Подмосковье

«Лето в Подмосковье» в самом разгаре. Провести выходные всей семьей можно в необычном центре соколиной охоты, где промыслу посвящен целый музей. А после можно покататься на лошадях и погулять по красивым местам.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области уже много энтузиастов, которые открывают экопарки и неплохо зарабатывают на этой истории. Но хозяин центра соколиной охоты переехал жить в настоящую юрту и отказался от шумного мегаполиса навсегда.

Центр создал Константин Соколов, который раньше работал акушером-гинекологом. Медик построил целый кочевой лагерь в чистом поле. От Москвы до него ехать всего 40 минут на машине.

Первым делом стоит сходить в музей соколиной охоты. Это первая часть программы для гостей. Для детей тут отдельные экскурсии.

«У нас несколько станций, на которых останавливаются детки, эти станции привязаны к амуниции хищной птицы и понятиям, с которыми эта амуниция связана», — пояснил Константин.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, никто не показывает детям саму соколиную охоту, никакой жестокости, только просвещение. Средняя цена программы составляет 30 тысяч рублей за группу до пяти человек. Но в целом это мистическое путешествие предусмотрено не для детей, а для уставших взрослых.

В музее прохладно — костюмы сокольников, древние книги, невесть как найденные Константином, можно разглядывать часами. Но самое интересное — это, конечно, общение с птицами. Оно проходит под контролем специалистов. Соколы — птицы хищные и подчиняться не любят. От этого гладить их и находиться с ними рядом еще интереснее.

В этом центре можно узнать все о культуре соколиной охоты, об ее истории. Сюда приезжают не просто за развлечением, но и за чем-то новым и неизведанным.

Источник фото: телеканал «360»

А буквально в 20 минутах езды от центра соколиной охоты находится «Максима парк». Это многофункциональный центр, где можно остановиться на ночь, покататься на лошадях и слиться с природой. Он находится в деревне Горки Сухаревские в городском округе Дмитров.

Семейный номер на четверых здесь стоит от 7,2 тысячи рублей. После заселения можно отправиться развлекаться. А уж развлечения здесь найдутся на любой вкус, ведь это многофункциональный комплекс, который находится в Подмосковье и объединяет в себе самый крупный конноспортивный комплекс в России и Европе, самую большую конюшню, ферму, гостиницу, фитнес, рестораны и много всего прекрасного.

Источник фото: телеканал «360»

Большинство лошадей в центре — спортивные, они участвуют в соревнованиях. Экскурсия стоит 350 рублей с человека, дети до двух лет могут прийти на нее бесплатно. Она длится полтора часа и заканчивается в зоопарке, где можно покормить лисичек и енота.

На территории центра есть кафе с шикарным интерьером и демократичными ценами. Угощают гостей пирогами, булками и многим другим. Все собственного производства.

А если хочется полакомиться фермерской продукцией, то ее можно купить прямо в центре. Сыр и другую молочную продукцию тут делают сами.

Выходные в компании соколов, лошадей и других прекрасных животных отлично снимут стресс и помогут забыть о быте и работе хотя бы на выходные. Для этого всего лишь нужно приехать в Подмосковье.