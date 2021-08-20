Путешествие к песчаным дюнам и журавлям. Где найти необычные места в Подмосковье

Песчаные дюны, заповедник с журавлями, водопад — все это есть в Подмосковье и доступно туристам. Такие места уже выходят за классические рамки. Маршруты, ведущие к ним, подойдут для любителей необычных путешествий.

Топ-15 мест в Подмосковье, о которых знает далеко не каждый, опубликовали на портале welcome.mosreg.ru. Мы расскажем о некоторых из них.

Песчаные дюны в Сычеве

Яркие фотографии на фоне уникального природного пейзажа можно сделать недалеко от поселка Сычево.

Здесь находятся песчаные дюны — результат того, что в 60-х годах прошлого века в этом месте началась добыча песка и гравия.

Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть карьеры с голубой или зеленоватой водой, заброшенные баржи и похожие на песчаные дюны берега.

Координаты: 55.950741, 36.224789

Адрес: Волоколамский городской округ, поселок Сычево. По Новорижскому шоссе. Около 100 километров от МКАД, затем повернуть на Сычево и проехать пять километров.

Заказник «Журавлиная родина»

Топкие ивняки, заливные луга, и все в окружении лесов — это заказник «Журавлиная родина». Он находится в Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

Все туристы, приезжающие сюда, отправляются на экскурсию к журавлям. Расстояния нужно преодолевать большие, но это того стоит. Например, августе и сентябре здесь можно увидеть сотни журавлей за день.

Экскурсии проходят организованными группами на личном транспорте туристов. В этом месте можно увидеть более 200 видов птиц. Из них 38 занесены в Красную книгу Подмосковья и семь — в Красную книгу России.

Координаты: 56.750089, 37.74148

Адрес: Талдомский городской округ, деревня Дмитровка, дом №34.

Как добраться:

на автомобиле: по Дмитровскому шоссе до Талдома, а через 18 километров после железнодорожного переезда повернуть направо. Затем снова направо на Юркинское шоссе, далее — прямо 12 километров. После повернуть налево и проехать еще около двух километров до деревни Дмитровка;

на электричке: с Савеловского вокзала до Талдома, затем на автобусах №№34 или № 28 до деревни Дмитровка, а там пешком семь минут.

Водопад в Пущине

Чтобы увидеть водопад в Подмосковье, нужно отправиться в Пущино. По пути туристы видят многие достопримечательности.

Сам водопад невысокий — около трех метров. Он образуется из ручья, вытекающего из карстового колодца, и находится в конце экологической тропы в городе Пущино.

Это место особенно живописно весной, ведь на склонах уже начинают цвести первоцветы.

Координаты: 54°50'21"N 37°35'48"E

Адрес: Московская область, Пущино.

Как добраться: экскурсия по экологической тропе начинается в городе Пущино, около обзорной площадки — это несколько минут ходьбы от остановки автобуса «Зеленая зона».

Лохин остров

Про усадьбу Архангельское в Красногорске слышали многие, но не все знают, что напротив есть Лохин остров.

Это особо охраняемое природное место. Остров образовался еще в конце XIX века из-за искусственного спрямления изгиба реки.

Здесь обитают очень редкие для Подмосковья представители флоры и фауны.

Координаты: 55.772851, 37.280551

Адрес: городской округ Красногорск, деревня Глухово.

Как добраться: доехать до деревни Глухово, дойти до моста и пройти по нему через протоку. Туда пускают пеших туристов, для машин проезд закрыт.