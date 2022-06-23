Форум «Глэмпинги и не только» пройдет в парке Малевича в Одинцовском округе с 1 по 3 июля

В парке Малевича Одинцовского округа с 1 по 3 июля будет проходить крупный форум «Глэмпинги и не только». На нем представители туризма, бизнеса и власти обсудят потенциал глэмпинг-проектов для развития туристической и экономической отраслей страны.

В рамках форума в парке Малевича развернется масштабная выставка производителей глэмпингов и кемпингов, пройдут деловые и развлекательные мероприятия.

Организатором форума выступает Министерство культуры и туризма Московской области. Участниками форума станут представители сферы туризма, производители глэмпингов и кемпингов, представители региональной и федеральной власти, инвесторы и бизнесмены.

В рамках деловой программы форума пройдут пленарные сессии «Направление — глэмпинг. Стандарты, цифры, перспективы», «История успеха. От пустыря до модного глэмпинга», «IT-решения для управления и продвижения глэмпинга», питч-сессия «Мал золотник, да дорог», а также meetup-встречи по практическим вопросам реализации глэмпинг-проектов.

Глэмпинги являются разновидностью кемпингов, они сочетают в себе комфорт гостиничного номера и возможность отдыха на природе. Подмосковье занимает первое место в России по числу глэмпингов — 24 уже работают, еще шесть строятся. Сейчас в регионе ведется разработка коробочного решения сопровождения глэмпинг- и кемпинг-проектов. Оно будет включать все этапы — от выбора земельного участка и содействия строительству до продвижения готового глэмпинга.