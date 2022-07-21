Фолк-фестиваль пройдет в Зарайске 23 и 24 июля

Фолк-фестиваль состоится 23 и 24 июля на территории музея-заповедника «Зарайский кремль». На нем ожидают не менее 10 тысяч зрителей.

«Зарайская слобода» — один из самых популярных фольклорно-этнографических фестивалей России. Он объединит разные направления фолк и этно-музыки. Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на редких инструментах, посетить ярмарки, научиться танцевать и петь. Также на территории будет работать кафе с аутентичным меню и фотозона.

Гостей ждут выступления таких музыкантов, как Zventa Sventana, Фрэнк МакГуайр, Коннор Мюррей и группа Triple Cork, Ваан Барсегян и АРГЫМАК. Также гостей ждет творческое объединение «Век» и ансамбли «Казачий кругЪ» и «Ромода». Выступят и молодые коллективы.

Через игру, танцы, спорт, музыку, мультфильмы молодое поколение сохранит в памяти позитивный опыт от прикосновения к живой этнической культуре организаторы фестиваля.

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