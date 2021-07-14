Пять дней с силой искусства. Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре

Четвертый международный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре. Гости смогут посетить восемь концертов в формате open air. Слушателей ждут знаменитые симфонии, романсы, лекции, выставки в музее «Новый Иерусалим» и многое другое. Фестиваль открыл президент, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль в четвертый раз проводят Московская областная филармония и музейный комплекс «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства культуры Подмосковья.

«Он уже четвертый, и мы рады констатировать, что у нас уже есть своя публика, которая приезжает к нам, задолго интересуется, что будет на фестивале», — отметил Максим Дунаевский.

Фестиваль продлится до 18 июля. За это время на сцену выйдут симфонический оркестр имени Евгения Светланова с маэстро Василием Петренко, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы», скрипач Гайк Казазян, пианист Кирилл Герштейн, виолончелисты Миша Майский и Эмин Мартиросян, певицы Альбина Шагимуратова и Полина Шамаева, гитарист Артем Дервоед и баянист Иосиф Пуриц.

«Вас ждет пять дней мощнейшего излучения музыкального, разнообразнейшей музыки, разнообразнейших композиторов, исполнителей, оркестров. Я не хвастаюсь, но уверен, что это настоящий музыкальный фейерверк, который вас ждет на этом фестивале. И это наш принцип — музыкальное разнообразие самых разных сочинений, в том числе очень редких, совсем неизвестных и, конечно, очень известных, но представляемых вам в музыкальной интерпретации наших замечательных солистов и оркестров», — уточнил Дунаевский.

Перед началом первого концерта к зрителям обратилась вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Искренне очень хочу поблагодарить Министерство культуры России и Министерство культуры Московской области за то, что этот фестиваль сегодня открывается. Организовать такой фестиваль, собрать на одной сцене мировых звезд — это колоссальный труд», — сказала Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Вице-губернатор отметила, что организовать такое крупное мероприятия в сложившихся эпидемических условиях сложно, но Министерство культуры Подмосковья справилось с этой задачей.

«Отдельно хотела бы поблагодарить министра культуры Подмосковья и все министерство. На самом деле в таких тяжелейших условиях Елене Михайловне вместе со своими коллегами удается провести уже второй фестиваль. В Клину только закончился наш чудесный традиционный фестиваль имени Чайковского. И сегодня вот такое чудо, мы открываем наш второй фестиваль. Не могу не отметить и не сказать слова благодарности директору музея „Новый Иерусалим“ и всей команде музея за то, что они продолжают искать, за чудесные выставки, уникальные выставки. Вся команда музея не останавливается, и вот такие форматы возникают», — заключила Виртуозова.

Гости фестиваля смогут бесплатно увидеть и выставки музея «Новый Иерусалим». Сам фестиваль — это синтез истории и классических мелодий.

Для обеспечения безопасности зрителей на фестивале выполняют все предписания Роспотребнадзора: соблюдение социальной дистанции между гостями, наличие билета на мероприятие с указанием места, предельное количество зрителей — не более 1,5 тысячи человек одновременно.