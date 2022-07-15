Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре

Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» открыли в Истре. В этом году его посвятили 150-летию композитора Александра Скрябина. Организаторы пообещали удивить гостей насыщенной программой.

Источник фото: телеканал «360»

На сцене фестиваля прозвучит музыка на любой вкус, рассказал его президент Максим Дунаевский.

Рядом с Бетховеном — Хиндемит. Рядом с Арабелле и Дебюсси — Римский-Корсаков. Эти неожиданные прыжки в эпохи и разные музыки — наш принцип Максим Дунаевский.

Первый день фестиваля открыла симфоническая поэма Скрябина «Прометей» под руководством дирижера Александра Рудина. В этом году выступление сопровождали не только хор и оркестр, но и световая партия.

Источник фото: телеканал «360»

«Зрителей ждет замечательный видеоряд, связанный с сочинением Скрябина „Прометей“, в котором сам композитор предусмотрел наличие световой процедуры, это будет в соответствии с его замыслом. У него каждая нота была связана с определенным светом, поэтому он подробно прописал это в партитуре», — рассказал дирижер.

Многие гости пришли на фестиваль не впервые — у него много постоянных зрителей.

Мы с удовольствием приезжаем сюда каждый год. И каждый год получаем что-то необыкновенное Галина Ковалева.

Кроме музыки посетители могут насладиться выставками в музее «Новый Иерусалим». Для тех, кто купил билет на фестиваль, — вход свободный, рассказала генеральный директор музея Анна Антипенко.

«Мы продолжаем как бы нашу линию показа и знакомства посетителей с нашими фондами. Так как мы хоть и имеем большое собрание, но до сих пор далеко не все произведения были представлены в залах», — добавила она.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый фестивальный вечер принесет гостям свои сюрпризы. В каждый из них прозвучит новое произведение Александр Скрябина.

Источник фото: телеканал «360»

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