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    15 июля 2022, 09:49

    Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре

    Александра Перепечаева

    Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» открыли в Истре. В этом году его посвятили 150-летию композитора Александра Скрябина. Организаторы пообещали удивить гостей насыщенной программой.

    Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На сцене фестиваля прозвучит музыка на любой вкус, рассказал его президент Максим Дунаевский.

    Рядом с Бетховеном — Хиндемит. Рядом с Арабелле и Дебюсси — Римский-Корсаков. Эти неожиданные прыжки в эпохи и разные музыки — наш принцип

    Максим Дунаевский.

    Первый день фестиваля открыла симфоническая поэма Скрябина «Прометей» под руководством дирижера Александра Рудина. В этом году выступление сопровождали не только хор и оркестр, но и световая партия.

    Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Зрителей ждет замечательный видеоряд, связанный с сочинением Скрябина „Прометей“, в котором сам композитор предусмотрел наличие световой процедуры, это будет в соответствии с его замыслом. У него каждая нота была связана с определенным светом, поэтому он подробно прописал это в партитуре», — рассказал дирижер.

    Многие гости пришли на фестиваль не впервые — у него много постоянных зрителей.

    Мы с удовольствием приезжаем сюда каждый год. И каждый год получаем что-то необыкновенное

    Галина Ковалева.

    Кроме музыки посетители могут насладиться выставками в музее «Новый Иерусалим». Для тех, кто купил билет на фестиваль, — вход свободный, рассказала генеральный директор музея Анна Антипенко.

    «Мы продолжаем как бы нашу линию показа и знакомства посетителей с нашими фондами. Так как мы хоть и имеем большое собрание, но до сих пор далеко не все произведения были представлены в залах», — добавила она.

    Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Каждый фестивальный вечер принесет гостям свои сюрпризы. В каждый из них прозвучит новое произведение Александр Скрябина.

    Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

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