Фестиваль с рыцарскими поединками «Иваново поле» перенесли на август в Подмосковье

Международный фестиваль «Иваново поле» перенесли с июля на 26–29 августа в Подмосковье. Купленные билеты будут действительны. Большую программу, включающую в себя рыцарские поединки, катание на лошадях, мастер-классы по средневековому танцу, постараются сохранить в максимальном объеме.

Фестиваль перенесли в связи с эпидемической обстановкой и ограничениями, введенными постановлением губернатора. В расписании могут появиться изменения.

Отдельное внимание 26–29 августа мы уделим детской программе в формате детских конных выходных организаторы «Иванова поля».

«Иваново поле» — это почти машина времени, авторы которой запланировали поединки рыцарей и разные мастер-классы, в том числе по средневековому танцу или гончарному делу.

На столь крупное международное событие участники приедут из разных стран: Белоруссии, Франции, Норвегии, Германии и других. Они воссоздадут западноевропейский турнир XV века.

Подробно про все особенности фестиваля мы рассказывали в нашем большом материале.

Мы заботимся о здоровье своих гостей. Просим отнестись с пониманием к обязательным мерам по борьбе с распространением COVID-19 организаторы «Иванова поля».

Фестиваль планировали открыть 22 июля. Сообщалось, что на сцене выступят именитые певцы, среди которых Елка, Лепс и группа «Градусы».