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    25 июня 2021, 17:58

    Фестиваль с рыцарскими поединками «Иваново поле» перенесли на август в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Международный фестиваль «Иваново поле» перенесли с июля на 26–29 августа в Подмосковье. Купленные билеты будут действительны. Большую программу, включающую в себя рыцарские поединки, катание на лошадях, мастер-классы по средневековому танцу, постараются сохранить в максимальном объеме.

    Фестиваль с рыцарскими поединками «Иваново поле» перенесли на август в Подмосковье | Изображение 1

    Фестиваль перенесли в связи с эпидемической обстановкой и ограничениями, введенными постановлением губернатора. В расписании могут появиться изменения.

    Отдельное внимание 26–29 августа мы уделим детской программе в формате детских конных выходных

    организаторы «Иванова поля».

    «Иваново поле» — это почти машина времени, авторы которой запланировали поединки рыцарей и разные мастер-классы, в том числе по средневековому танцу или гончарному делу.

    Фестиваль с рыцарскими поединками «Иваново поле» перенесли на август в Подмосковье | Изображение 2

    На столь крупное международное событие участники приедут из разных стран: Белоруссии, Франции, Норвегии, Германии и других. Они воссоздадут западноевропейский турнир XV века.

    Подробно про все особенности фестиваля мы рассказывали в нашем большом материале.

    Мы заботимся о здоровье своих гостей. Просим отнестись с пониманием к обязательным мерам по борьбе с распространением COVID-19

    организаторы «Иванова поля».
    Фестиваль с рыцарскими поединками «Иваново поле» перенесли на август в Подмосковье | Изображение 3

    Фестиваль планировали открыть 22 июля. Сообщалось, что на сцене выступят именитые певцы, среди которых Елка, Лепс и группа «Градусы».