Фестиваль хмеля пройдет в Подмосковье. Гостей ждут игры, концерт и свадьба XIX века

Российский фестиваль хмеля проведут в Подмосковье 21 августа. Программа будет обширной — от инсценировки свадебного обряда XIX века до народных игр и песен под гармонь.

Фестиваль «Гуслицкий хмель» ежегодный. Гостей и участников ждут в деревне Степановка городского округа Орехово-Зуево.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что это место традиционно славилось выращиванием хмеля. А он известен не только как компонент популярного пенного напитка, но и как полезное в быту растение.

Ярко и вкусно

Гости праздника смогут увидеть косметические процедуры по старинным рецептам и присоединиться к мастер-классам. На фестивале состоится концерт под открытым небом.

Развернут и выставку-ярмарку, где удастся купить продукцию из хмеля. Все желающие смогут найти здесь изделия ручной работы и уникальные сувениры.

Посетителям представят экспозицию «Хмель и Гуслицы» — она расскажет об истории гуслицкого хмелеводства.

Ранее мы рассказали, что свыше 100 редких машин покажут на фестивале «Автокультура» в Подмосковье в августе.