facebook_pixel
    17 августа 2021, 12:13

    Фестиваль хмеля пройдет в Подмосковье. Гостей ждут игры, концерт и свадьба XIX века

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Российский фестиваль хмеля проведут в Подмосковье 21 августа. Программа будет обширной — от инсценировки свадебного обряда XIX века до народных игр и песен под гармонь.

    Фестиваль хмеля пройдет в Подмосковье. Гостей ждут игры, концерт и свадьба XIX века | Изображение 1

    Фестиваль «Гуслицкий хмель» ежегодный. Гостей и участников ждут в деревне Степановка городского округа Орехово-Зуево.

    В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что это место традиционно славилось выращиванием хмеля. А он известен не только как компонент популярного пенного напитка, но и как полезное в быту растение.

    Ярко и вкусно

    Гости праздника смогут увидеть косметические процедуры по старинным рецептам и присоединиться к мастер-классам. На фестивале состоится концерт под открытым небом.

    Фестиваль хмеля пройдет в Подмосковье. Гостей ждут игры, концерт и свадьба XIX века | Изображение 2

    Развернут и выставку-ярмарку, где удастся купить продукцию из хмеля. Все желающие смогут найти здесь изделия ручной работы и уникальные сувениры.

    Посетителям представят экспозицию «Хмель и Гуслицы» — она расскажет об истории гуслицкого хмелеводства.

    Фестиваль хмеля пройдет в Подмосковье. Гостей ждут игры, концерт и свадьба XIX века | Изображение 3

    Ранее мы рассказали, что свыше 100 редких машин покажут на фестивале «Автокультура» в Подмосковье в августе.