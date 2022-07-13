Единение с природой. Где найти лучшие глэмпинги Подмосковья

Глэмпинги набрали огромную популярность среди жителей Подмосковья. Побыть наедине с природой, при этом не отказывая себе в благах цивилизации, можно и в родном регионе. Главное — не забыть перед поездкой захватить любимую книгу для полного релакса. А оплатить покупку в книжном можно при помощи Системы быстрых платежей. Совершая покупки таким способом, удастся поучаствовать в розыгрыше призов: кэшбека 50%, 200 тысяч рублей или миллиона.

Источник фото: телеканал «360»

Добраться до единственного в России автоглэмпинга можно за полтора часа езды от столицы. Hippy Hotel находится в Наро-Фоминске и предлагает гостям необычный «люксовый» отдых на природе.

Первые глэмпинги появились 15 лет назад в Великобритании. Название объединяет два слова: glamorous и camping, то есть «гламурный кемпинг». Для России это новый вид досуга, но он уже успел полюбиться многим.

В глэмпинге Hippy Hotel можно посетить баню — расслабить мышцы, закалить организм и снять стресс. А после — насладиться природными ландшафтами, читая любимую книжку.

Адрес: Наро-Фоминск, улица Заречная, 112.