Дзен, спорт и релакс. Любителей сапсерфинга и вейкборда позвали в Подмосковье

Всем, кто хочет освоить новые виды спорта на воде этим летом, стоит отправиться в Подмосковье. Водные приключения и сапборды ждут всех желающих в селе Каринском Одинцовского городского округа.

Сапсерфинг — это не просто мини-лодка, а настоящая свобода на воде. Все, что нужно от вас, — уметь плавать, а остальному научит инструктор. Никаких особых навыков не требуется. Весь инвентарь входит в цену проката: это сам сап, весло, гидрокостюм и спасательный жилет, в котором советуют оставаться на протяжении всей прогулки.

Сплав начинается у села Каринского. Это самое спокойное направление — то, что нужно новичкам. Стоит остановиться хотя бы на секунду, чтобы полюбоваться красотами природы. Лес видно как на ладони.

Экстремальный спорт на воде доступен и в Дзержинском карьере. В экстрим-парке «Фристайл» доступны сапсерфинг, вейкборд и вейксерфинг. Цены — довольно демократичные, в будни немного дешевле, чем в выходные.

Корреспонденты «360» испытали это на себе. Когда Александр Молочко был посреди реки уже в Звенигороде, он позвонил Людмиле Александровой.

«Это совсем другой конец Московской области, но как быстро дозвонился — волшебство!» — удивился Александр.

Источник фото: телеканал «360»

И можно было разговаривать еще долго. Ведь безлимитная и быстрая связь от МТС позволяет дозвониться куда угодно и откуда угодно, даже посреди реки.

Эмоциональная разгрузка на воде обойдется среднем в 1700 рублей на одного человека. Всего путешествие длится примерно три часа. Пока плывешь, только наслаждаешься. Водная рябь успокаивает. Сапсерфинг — это и спорт, и релакс. Клуб называется SupForFun, рекомендуется всем веселым любителям провести время на воде. Это всего в 78 километрах от Москвы.

Приложение МТС Music и наушники — все, что нужно для летней вечеринки. Слушать любимые песни можно даже без интернета. Сервис сам подберет эксклюзивный плейлист на основе ваших предпочтений.

За дзеном и красочными пейзажами рекомендуется плыть на сапе по маршруту Одинцово — Звенигород. А если хочется чего-то более экстремального, тогда добро пожаловать в экстрим-парк «Фристайл» в Дзержинском.