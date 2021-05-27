Дух старины и индустриальные пейзажи. Чем Воскресенский округ удивит туриста

Туристическую поездку в Воскресенский городской округ нельзя назвать традиционной. Сочетание старинных усадеб и индустриальных пейзажей вызовет диссонанс, если смотреть все в один день. Поэтому ехать сюда стоит ради чего-то одного, или сразу составлять маршрут на двое суток. Сначала можно осмотреть старинные усадьбы и церкви, проникнуться далеким прошлым этих мест. Во второй день — сконцентрироваться на индустриальных пейзажах с белоснежными и желтыми карьерами и гигантскими экскаваторами, как в фантастических фильмах.

День первый. Архитектура и история

Расположенный всего в 80 километрах от Москвы индустриальный город Воскресенск сохранил старинные здания. Здесь остались усадьбы, церкви и монастыри, которые помогут проникнуться знаковыми историческими периодами страны.

В селе Марчуги, куда можно заехать по дороге в Воскресенск из Москвы, стоит каменная Крестовоздвиженская церковь XIX века. Но первоначально на этом месте был деревянный храм, куда часто приходил еще молодым князь Дмитрий Пожарский. Детство будущего освободителя Москвы прошло в этом селе, где располагалось его родовое имение. В знак памяти на гербе Воскресенского г.о. изображен золотой щит — как символ защиты страны от иноземных захватчиков.

Если проехать до села Константиново, которое находится практически рядом с Марчугами, то можно посмотреть на Троицкую церковь, построенную в XVIII веке. Это точная копия часовни-ротонды Темпьетто в Риме, возведенной еще в эпоху Возрождения.

Расположенная на берегу Москвы-реки церковь находится напротив усадьбы Спасское. У ее владелицы Александры Смирновой частым гостем был Николай Васильевич Гоголь. Перед своей первой поездкой он интересовался, нет ли рядом с усадьбой храма, чтобы его посетить. Именно здесь в не дошедшем до наших дней деревянном флигеле русский классик работал над вторым томом «Мертвых душ». Зато сохранился усадебный парк с оригинальными воротами. Также можно осмотреть оставшиеся части зданий. С 2014-го усадьбу сдали в аренду с условием восстановления.

Еще один русский классик напрямую связан с Воскресенском. В усадьбе Кривякино провел свое детство и юность один из основателей русского исторического романа Иван Лажечников. Выстроенное в стиле барокко, но с классическими белыми колоннами здание сохранилось и до наших дней. Особенно интересны северный и южный флигели, которые перестраивали разные владельцы, но при этом сохраняя их структуру и гармонию с основным зданием.

В 90-х годах из здания сделали культурный центр «Усадьба Кривякино». Во флигеле расположили краеведческую экспозицию. На первом этаже основного здания проводят тематические выставки и читают лекции.

Источник фото: официальный сайт правительства Московской области

Тем, кому интересна церковная архитектура, прямая дорога в село Фаустово. Там расположена Краснохолмская Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь. Это один из редких образцов дошедшего до нас церковного зодчества эпохи молодого Петра I. Главный храм монастыря — Троицкий собор — освятили в 1678 году. Это здание построено в стиле московского барокко, которое было призвано совместить патриархальную архитектуру России и новомодные тогда здания Санкт-Петербурга.

Одной из главных достопримечательностей Воскресенска можно назвать церковь Иоанна Златоуста. Построенная в середине XIX века, она прерывала свою работу только на шесть лет: с 1937-го по 1946 год. На время закрытия храма жители села Новлянское смогли сохранить все убранство, засыпав зерном притвор, чтобы внутрь нельзя было войти.

Передвигаться между районами города можно по Новлянскому пешеходному мосту через Москву-реку. Он очень длинный, и с него можно делать красивые панорамные снимки без страха, что собьет машина. Вантовый мост соединяет историческую и современную части города.

На улице Докторова организован бульвар для прогулок, рядом со скульптурной композицией «Воскресение Христово». Около Ледового дворца установлен памятник основателям хоккейной команды «Химик». Скульптура изображает троих мужчин: первого тренера команды Николая Эпштейна и двух директоров воскресенского химического комбината имени Куйбышева Николая Докторова и Николая Хрипушина.

День второй. Индустриальные пейзажи

Вторая часть экскурсий по Воскресенскому пройдет в основном вне черты города. Огромное белоснежное пространство напоминает пустыню из фантастического фильма. А еще здесь можно почувствовать себя палеонтологом. В известняках хорошо сохранились окаменелости тех времен, когда вместо лесов в этом районе бушевал Мировой океан. Слепки раковин, морские лилии, морские ежи — здесь можно найти очень и очень многое. Встречали здесь редких для этого места морских звезд.

Недалеко от поселка Лопатинский можно увидеть гигантскую белую гору. Но это вовсе не снег, а склад фосфогипса под открытым небом. Этот материал абсолютно безвреден. В высоту гора достигает 80 метров, а в поперечнике все 700. В Сети есть информация, что эту гору можно увидеть из космоса, но фотографий, подтверждающих эти слова, никто не привел. Белая гора похожа на огромную часть ледника, который по какой-то причине не тает, или просто гигантский вулкан.

Химическое производство и активная добыча привели к тому, что на выработанных месторождениях Воскресенского муниципального образования появились песчаные озера с кристально чистой водой. Одно из них, так называемое Голубое озеро, есть в районе поселка Фосфоритный. Это излюбленное место отдыха местных жителей. Но плавать здесь нужно аккуратно — максимальная глубина достигает шести метров.