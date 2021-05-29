Дождливая погода, гроза и сильный ветер еще не повод сидеть дома. Московская область богата не только усадебными парками и красивыми лесами. Здесь множество развлечений и мест для отдыха, где не страшна непогода: отели для хоббитов, бани, аквапарки, даже посерфить можно. Так что поправляем здоровье и получаем заряд адреналина!

Хоббитлэнд

Чтобы погрузиться в атмосферу «Властелина колец», не обязательно ехать в Хоббиттон в Новой Зеландии, где экранизировали трилогию Джона Толкина. Прочувствовать жизнь маленьких человечков можно и поближе — на 112-м километре Минского шоссе.

Отдыхающим предлагают погостить в хоббитской деревне. В ней доступно проживание в стиле «глэмпинг» — эдакой разновидности кемпинга, объединяющей в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Жилища хоббитов комфортабельные, в них царят порядок и уют. В каждом домике стоит печь на дровах. Но самое главное в домиках — огромное круглое окно. Сквозь него туристы смотрят на густой лес, сидя с чашкой травяного чая у потрескивающего камина.

Также к услугам путешественников две бани: лесная баня хоббитов и огромная баня людей на берегу пруда. А если захотите подкрепиться, работает ресторан «ХоббEAT». В нем представлена локальная фермерская кухня из местных продуктов. Грибы, ягоды и пряные травы растут прямо в Хоббитлэнде.

Бани Алексеева

Этот современный банный комплекс выполнен в классическом стиле дворцовой архитектуры. Здесь витает аристократический дух и предлагается полный спектр банных услуг.

Самая большая парная в России — на улице Генерала Смирнова в Подольске. Она представляет собой просторные двухэтажные помещения, разделенные на две зоны. Мужская парилка выполнена в духе эпохи Ренессанса. А женский разряд оформлен в традициях дворцовых интерьеров XVIII века.

Мыльная с ледяной купелью, обливными устройствами и ледогенератором, хаммам и гидромассаж — все к услугам гостей. Также в посещение включена услуга «Вкусный пар», благодаря которой все вокруг благоухает ароматами пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока.

Развлекательный комплекс Freezone

В парке площадью два гектара находится крупнейший в России аэродинамический комплекс для развлекательных и профессиональных полетов. Это две аэродинамические трубы с самой большой полетной зоной. В ней запросто будут летать 6-27 человек одновременно.

Также Freezone — это искусственная волна для серфинга с артезианской водой. Температура воды достигает +27,5 градуса. Экстремалам выдают необходимую экипировку — доску и шлем, а инструктора помогают покорить волну.

Кроме того, в развлекательном комплексе работает веревочный парк: три маршрута, 18 препятствий, 36 человек на площадке одновременно. А еще гостей зазывают в интерактивный тир и на VR-полигон, где они погружаются в виртуальное царство ацтеков или мир постапокалипсиса.

Аквапарк «Б-класс»

Аквапарк «Б-класс» спрятался в торговом центре на Московском шоссе в Серпухове. Он занимает чуть более двух тысяч квадратных метров.

На территории работают четыре горки и бассейн с аттракционом «Медленная река». Для детей отвели отдельную зону с мини-горкой. В термальной части аквапарка оборудованы ванна с гидромассажем, сауна и турецкая баня.

Отдохнуть от водных развлечений не выходя из аквапарка можно в пляжном кафе.

Фабрика 1830

… или, другими словами, Балашихинская хлопкопрядильная фабрика. Сейчас это памятник промышленной архитектуры и арт-квартал.

В современном культурном пространстве работают творческие мастерские и студии, кафе и рестораны, медицинские центры и салоны красоты. На территории фабрики проводят лекции, устраивают фотосессии и видеосъемки, продают модную одежду.

Например, студия живописи и мозаики «Артподвал» предлагает более 20 мастер-классов для взрослых и детей. На них профессионалы обучают живописи и рисунку с нуля. Это единственная студия в городе, где работают с современной мозаикой.

А 1 июня на Фабрике 1830 отпразднуют День защиты детей. Ребятню ждут игры с ростовыми куклами, спартакиада, аквагрим, аниматоры.