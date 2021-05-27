Домик на радуге, парное молоко и прогулки на лошадях. Проводим выходные с деревенским колоритом в Луховицах

Центр экотуризма «Берхино», что в городском округе Луховицы, расположился в трех часах езды от Москвы. Люди слетаются сюда не только со всего Подмосковья, но и Рязанской области — до соседнего областного центра всего 85 километров. Долгая дорога себя оправдывает. В экопарке зеленые скульптуры, живописные виды и тот самый деревенский колорит.

В курятнике экодеревни кого только ни встретишь: кролики, утки, куры и индюки, поросята, коровы. А в конюшне большой выбор лошадей: пони, спортпони и, конечно, большие лошадки. Здесь можно и покататься верхом, причем научиться верховой езде может любой желающий. Стоить это будет меньше двух тысяч рублей. Все кони приучены к неопытным всадникам. Рядом всегда инструктор, который контролирует процесс.

Источник фото: телеканал «360»

Обниматься с животными здесь можно с утра до вечера. Но чтобы корова Берхинея ответила взаимностью, ее нужно сначала подоить. Так она названа в честь места обитания и с недавних пор является любимицей местных фермеров. Оказывается, совсем недавно Берхинея отелилась. Ее веселому чаду еще нет и месяца. И пока мать-кормилицу доят профессиональным методом, пришло время обеда.

Источник фото: телеканал «360»

Ресторан в «Берхине» предлагает своим гостям полноценные обеды. А для тех, кому хочется жареного мяса, на территории экопарка можно устроить барбекю — есть специальные беседки с мангалом. Тем, кто арендует отдельное жилье, шашлычное место предоставляется бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, о жилье. Только в экодеревне «Берхино» можно жить на радуге. В прямом смысле. Дизайнерское строение с панорамной крышей и видом на озеро обойдется вам в четыре тысячи рублей за ночь. Такой домик здесь один, поэтому бронировать его лучше заранее. Кроме того, здесь есть несколько бунгало в виде бочек. Внутри есть все условия для комфортного проживания. А интерьер просто сказочный.

Источник фото: телеканал «360»

Для тех, кто любит активный отдых и приезжает с детьми, в «Берхине» есть большая детская площадка, прокат спортивного оборудования и воркаут-зона.