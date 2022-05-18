Детские лагеря Подмосковья будут работать летом без ограничений

Летний оздоровительный сезон в Подмосковье начнется 25 мая. Детские лагеря, как отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, будут работать без ограничений.

По ее словам, в первую смену ребят примут 60 летних лагерей.

В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность Ирина Каклюгина.

В этот летний сезон откроют 114 детских лагерей. Ожидается, что на отдых отправятся свыше 100 тысяч ребят.

В конце мая 1,3 тысячи детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поедут на Черноморское побережье.

«В этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой „Мир“ родителю вернется 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

Забронировать путевку и узнать подробности о детском отдыхе можно на портале camp.mosreg.ru.