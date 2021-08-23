Денис Мацуев выступит в Коломне 25 августа

Жители и гости Коломны смогут посетить выступление Дениса Мацуева. Народный артист России даст концерт у стен Коломенского кремля 25 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Гала-концерт Дениса Мацуева в Коломне пройдет 25 августа, в 19:00. В программе прозвучат «Времена года» П. И. Чайковского. Мероприятием завершат третью летнюю творческую школу «Новые имена Подмосковья». В ней принимали участие одаренные дети. Школу проводило Министерство культуры Подмосковья вместе с благотворительным фондом «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

На концерт пригласили участников творческой школы «Новые имена», одаренных детей, которые получили субсидию по губернаторской программе, а также жители и гостей Коломны.

Партнером концерта станет компания Yamaha Music, благодаря которой на сцене прозвучит большой концертный рояль Yamaha CFX.