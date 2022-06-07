Деликатесы подмосковных производителей предложат гостям «Фермерского маркета» в аутлете Внукова

«Фермерский маркет» проведут в аутлете «Внуково» с 11 по 13 июня

В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» впервые состоится масштабная ярмарка «Фермерский маркет».

С 11 по 13 июня в аутлете Vnukovo Outlet Village фермеры региона представят гостям свою продукцию. Кроме того, на ярмарке пройдут разнообразные мастер-классы и музыкальные выступления.

Гостям мероприятия предложат сыры и молочную продукцию от фермы «М2», мясные деликатесы от мясной артели «Велеми», мясные копчености и птицу от семейной фермы Корневых, шоколадные лакомства от annachocolad, деликатесы из птицы от «Золотого петушка» Алексея Смышляева, нежную нугу, приготовленную на основе из цельных свежеобжаренных орехов и натурального меда от «Balearica Туррон». А также можно будет продегустировать и приобрести напитки, варенье, сухофрукты, молочную продукцию, интересные сувениры и многое другое.

На площадках маркета гостей также ждут диджей-сеты, выступления артистов, мастер-классы, анимационные программы. Для детей будут открыты летняя поляна и огромной песочницей, детская игровая площадка, контактный зоопарк и французская карусель.

В этом году на территории аутлета ярмарки будут проходить весь летний сезон под брендом «Лето в Подмосковье».

В эти выходные ярмарка традиционно ждет своих гостей и в аутлете Novaya Riga Outlet Village.