Более 160 велопрокатов открылись в Подмосковье

На территории Московской области возобновили работу 165 велопрокатов в 29 городских округах. Средняя цена проката велосипеда в Подмосковье составляет 150-250 рублей в час.

Наибольшее пунктов проката велосипедов открылось в городских округах: Одинцовский — 7, Королев — 5, Красногорск — 4.

«С каждым годом велопрокаты обретают все большую популярность среди жителей Подмосковья. Это связано с повсеместной популяризацией здорового образа, а также с тем, что велосипед — это простой, доступный, надежный и экологически чистый способ передвижения», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В городском округе Королев ИП «Чернышев» предоставляет скидки при прокате велосипедов на более чем три часов. Стоимость проката при этом будет 120 рублей в час. Прокат велосипеда у ИП Каретная Е.Н. в том же городском округе составляет 1000 рублей в сутки или чуть больше 40 рублей в час.

Для отдельных категорий граждан скидки на прокат велосипедов предоставляются в Шатуре, Люберцах, Жуковском и Павловском посаде.

50% от действующего тарифа предоставляется членам многодетных семей и льготных категорий граждан в городском округе Шатура, 50% — инвалидам, детям сиротам, пенсионерам и членам многодетных семей в городском округе Кашира, 50% для всех льготных категорий граждан в городском округе Люберцы. В городских округах Жуковский и Павловский Посад по акции «Активное долголетие» граждане могут воспользоваться услугами велопроката бесплатно.

Популярной и востребованной услугой среди жителей Московской области стал велошерринг. Это альтернативный вид городского транспорта в формате проката велосипедов, при котором можно взять велосипед в одной точке города, а оставить в другой.

В городском округе Сергиев-Посад велошерринг «Лайки Байк», который в настоящее время насчитывает более 100 точек парковки, распределенных по всему городу от центра до спальных районов. Воспользоваться сервисом может каждый житель и гость города старше 14 лет и имеющий банковскую карту. Пользоваться услугами велопроката удобно при использовании мобильного приложения, его легко скачать на смартфон.

Стоимость проката — 2 рубля в минуту. Для частых и коротких поездок в течение дня популярен комботариф. По его условиям, вы получаете доступ ко всем велосипедам города. Первые 30 минут каждой поездки не оплачиваются, а с 30-й минуты и далее велосипед стоит 2 рубля за 1 минуту. Тайм-аут между бесплатными поездками — 10 минут.

Расширяется перечень предоставляемых в аренду транспортных средств во многих точках на прокат. Кроме велосипедов предлагаются самокаты, скейтборды, гироскутеры по цене 200 — 300 рублей в час.