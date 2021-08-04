Бесплатные экскурсии по Звенигороду проведут 7 и 21 августа

Бесплатные пешие экскурсии по Звенигороду состоятся 7 и 21 августа. Жители и гости города смогут отправиться на прогулку с экскурсоводом. Продлится она 1,5 часа.

Экскурсии получили название «Звенигородский Барбизон». Организовал их историко-архитектурный и художественный музей.

Как рассказали в комитете по туризму Подмосковья, жителей ждет экскурсия по Саввино-Сторожевскому монастырю и его окрестностям.

Им расскажут об истории села Саввинская слобода. В XIX веке здесь жили и отдыхали известные художники: Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Константин Коровин, Лев Каменев.

Экскурсия начнется в 14:00. Нужна предварительная запись по номеру 8 (915) 393-55-65.