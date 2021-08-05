Картины под открытым небом. Бесплатную экскурсию проведут в Серпухове 7 августа

Бесплатная пешеходная экскурсия «Картинная галерея под открытым небом» состоится в Серпухове 7 августа. К ней смогут присоединиться 15 человек.

Всем желающим отправиться на прогулку потребуется заранее зарегистрироваться.

Участники пешеходной экскурсии познакомятся с выставкой, развернутой на Советской улице. Это целая картинная галерея под открытым небом.

Гости увидят репродукции картин из собрания Серпуховского музея, а это работы Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Николаса Каве, Шарля Лебрена и многих других авторов.

По заранее купленным электронным билетам дадут гарнитуру для прослушивания экскурсии. Прогулка состоится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Ее организовал историко-художественный музей в Серпухове. Все начнется в 17:00. Регистрация доступна по ссылке.