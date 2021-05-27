«Барханы» и пиратский корабль. Где в Подмосковье устроить необычную фотосессию?

Многие любят участвовать в фотосессиях. Для этого есть два пути: прийти в студию к профессиональному фотографу, чтобы попозировать на фоне различных пейзажей во всю стену, или же отправится навстречу настоящей красоте. Самые интересные и необычные места для фотосессий в Подмосковье — в материале «360».

На природе

Провести фотосессию жарким летом хочется на берегу водоема. Но и само место тоже должно быть интересным. В Солнечногорском районе Московской области есть окруженное лесом небольшое озеро Бездонное. Расположено оно вблизи Вертлинского шоссе, между деревнями Вертлино и Сергеевка.

Источник фото: Wikimedia

По местной легенде, автор таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев пытался выяснить глубину озера, но для этого ему не хватило стометровой веревки. На самом деле водоем действительно очень глубокий. И плавать в нем лучше только тем, кто уверен в своих силах.

Вода в озере чистая и прозрачная. Никакого цветения, как обычно бывает в жаркую погоду, там нет. Окруженный деревьями водоем позволяет насладиться чистым воздухом и послушать пение соловьев для вдохновения перед фотосессией. Единственное, что может омрачить поездку, — это то, что большая часть берегов достаточно вязкая, поэтому после дождя там лучше не появляться. Но найти сухое место для снимков можно.



Для того чтобы сделать фотографию в пустыне, не нужно ехать далеко. Недалеко от поселка Сычево в Волоколамском районе есть песчаный карьер, где некоторые части похожи на барханы. Это место словно специально создано для съемок фильмов о Ближнем Востоке.

Недалеко есть несколько мест, где можно искупаться. Если вода в местных озерах достаточно мутная, то песок на пляжах очень чистый. При этом некоторые из водоемов достаточно глубокие. Из-за своего расположения вода прогревается хорошо. Так что можно и поплавать и понырять после проведения съемки. Большого количества отдыхающих там нет. Многие или не знают об этом месте или их смущают работающие недалеко экскаваторы. Сюда же съезжаются любители квадроциклов, которые тренируются в езде по песчаным горам.

В сказке

Для того, чтобы оказаться в волшебной стране, не обязательно ехать далеко. В городском округе Домодедово есть парк, который называется «Пространство детской мечты», или Бабадедово.

Зайдя туда, сразу же оказываешься в настоящей сказке, где гигантская голова из «Руслана и Людмилы» и китайская пагода соседствуют со средневековым замком.

В этом месте очень нравится бывать детям, но и взрослые могут насладиться видами и вспомнить себя маленькими.

Парк действует более 10 лет, и за это время в нем появилось несколько тысяч арт-объектов. Для фотографии с памятью о детстве это самое подходящее место.

Тем, кто в детстве любил смотреть фильмы про XVIII век и читать книги про пиратов, нужно отправляться на фотосессию в микрорайон Фирсановка городского округа Химки.

Здесь остались декорации после съемок сериала «Записки экспедитора тайной канцелярии», на месте которых появился Киногород Piligrim Porto.

Здесь можно побродить по кривым улочкам среди старинных домов, заглянуть в тюрьму, салон и на рыночную площадь. Посмотреть на католическую церковь. Местом для выступлений артистов стал выброшенный на берег корабль, по которому тоже можно полазить и покрутить штурвал.

Для фотосессии на фоне пиратского корабля можно даже арендовать костюмы.

Своя эстетика есть в фотографиях, сделанных внутри или рядом с заброшенными зданиями, а если строение еще и достаточно старое, то снимок станет уникальным. Недалеко от деревни Алферово городского округа Егорьевский находится старая башня.

Это старинная хмелесушилка. По идее, это просто гигантская печь, где из собранных шишек хмеля выпаривали влагу. К сожалению, в данный момент крыши у здания практически не осталось, а в стене образовалась гигантская дыра.