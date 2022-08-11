Арт-выходной пройдет в музее «Зарайский кремль» 13 августа

Арт-выходной проведут в музее-заповеднике «Зарайский кремль» 13 августа. Художники ответят на вопросы гостей о керамике, а завершится вечер концертом и кинопоказом.

Днем 13 августа гости смогут задать художникам вопросы о керамическом искусстве и узнать о разных техниках работы. Вечером для них пройдет фортепианный концерт Дмитрия Устинова и показ фильма «Сказка о Зарайске».

Также в музее будут работать выставки, проведут мастер-классы и ярмарку. На сцене выступит мужской хор «Век» и пройдет спектакль театра «Маэстро». Для юных гостей устроят квест с памятными призами. Вход на все мероприятия будет свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья.