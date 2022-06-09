Андрей Воробьев: в этом году начнется программа по коттеджным поселкам в Подмосковье

В 2022 году в Подмосковье дадут старт программе по коттеджным поселкам. В регионе около двух миллионов дачников и 12 тысяч СНТ, рассказал в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дачники для нас — важная категория. Мы стараемся уделять ей внимание <…> и открываем новые проекты. Верится, что они будут реализованы, несмотря на турбулентность, которую ощущали пару месяцев назад. Надеюсь, что доступное индивидуальное жилье тоже станет для Подмосковья нормой и визитной карточкой», — сказал губернатор Московской области.

В России уже существуют госпрограммы, которые позволяют дешево взять ипотечный кредит и приобрести дом более высокого стандарта. В нем можно будет и жить, и просто отдыхать на природе.

На протяжении пяти лет регион вместе с Москвой реализует совместную программу, ключевыми направлениями которой являются электроснабжение и дороги в СНТ.

«Это такая ахиллесова пята всегда была. <…> Это два приоритета очевидные, которые мы вместе реализуем. Москва, в том числе помогает нам деньгами, для того чтобы дороги к СНТ соответствовали, радовали», — пояснил Андрей Воробьев.