Андрей Воробьев рассказал, как изменился формат отдыха людей на природе в Подмосковье

Отдых в лесопарках Московской области стал более культурным. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что жители региона в большинстве случаев проводят на природе время с семьей и предпочитают здоровый образ жизни.

В Московской области запустили большую программу «Парки в лесу». Благоустройство идет в 50 парках, территория которых составляет от 10 до 100 гектаров: прокладывают дорожки для прогулок и езде на велосипеде, организовывают точки питания, освещение и — для безопасности — видеонаблюдение.

«Вот этот стандарт мы реализуем в парках-лесах. Это Ольгинский парк в Балашихе, парк „Авангард“ в Электростали, Лобнинский лесопарк — программа очень востребована», — рассказал Андрей Воробьев.

В подмосковные парки приезжают большое количество людей — они бывают на свежем воздухе все больше времени.

«Приятно, что в абсолютно большинстве случаев это здоровый образ жизни: не пиво распивать и какие-то крепкие напитки, а отдохнуть с семьей с друзьями. Нет места вандализму и кострам в лесах. Конечно, мы за этим следим», — подчеркнул глава региона.

До благоустройства, обратил внимание губернатор Московской области, парки чаще всего представляли собой жалкое зрелище. Но теперь все складывается иначе.

«Когда мы их облагораживаем, туда приходят люди с другими намерениями. Мы видим другую атмосферу и другое отношение», — заключил Андрей Воробьев.