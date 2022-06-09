Андрей Воробьев назвал число туристов из других регионов в Подмосковье

В Подмосковье более двух третей туристов приезжают из Москвы и других российских регионов. Посетить различные мероприятия в регионе можно, в том числе, по «Пушкинской карте», уточнил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона указал на необходимость доходчиво и разными способами информировать жителей и гостей Подмосковья о местах, где они смогут отдохнуть.

«У нас примерно 65-67% турпотока — это Москва и остальные регионы. Жители Подмосковья — оставшиеся 35-40%. Поэтому все эти направления стараемся развивать», — уточнил Андрей Воробьев.

Работающая в России «Пушкинская карта» в Московской области тоже востребована. Например, по ней можно приобрести билет на фестивали.

«Если у вас на счету есть эти пять тысяч, то совершенно спокойно можете это сделать», — подчеркнул губернатор Подмосковья.