Андрей Воробьев назвал число отелей в Подмосковье

В Подмосковье для гостей открыты почти тысяча отелей, яхт- и гольф- и конные клубы. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона обратил внимание на развитие инфраструктуры Подмосковья: каждый сможет выбрать, куда поехать и что ему по душе.

«На территории Подмосковье 923 отеля, порядка 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 78 конных клубов», — уточнил Андрей Воробьев.

Раньше, добавил он, путешественники зачастую выбирали отдых выходного дня. Теперь ситуация изменилась.

«Сейчас мы видим, что это не только уикенд, но уже и пять-семь дней», — пояснил губернатор Московской области.

Развивают в регионе и глэмпинг. Андрей Воробьев пояснил, что под этим словом понимают легкое сооружение — ландшафт на берегу реки или на территории какой-то фермы.

«Ты погружаешься в природу и проводишь два-три дня, занимаясь спортом, гуляя по лесу, катаешься на велосипеде, лошади, путешествуешь под парусом — например, на Пироговском водохранилище. Вот такие легкие сооружения называются глэмпинг», — заключил глава региона.