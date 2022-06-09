Андрей Воробьев напомнил рестораторам о грантах по франшизам

В Подмосковье рестораторы, решившие открыть заведение по франшизе, получат от регионального правительства грант. Об этом напомнил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гастрономия и все, что касается ресторанов, — весьма сложная задача была для ряда городов и продолжает быть актуальной. Мы во все города Подмосковья приглашаем рестораторов», — заметил Андрей Воробьев.

Подмосковные министерства инвестиций и потребительского рынка вместе с главами муниципалитетов уделяют большое внимание поиску желающих открыть собственное дело на хорошем уровне.

«Часто это франшизы — мы это поддерживаем. Если вы открываете в Подмосковье франшизу, то получаете грант от регионального правительства, который позволяет сделать окупаемость и доступность этой франшизы более выгодными», — пояснил Андрей Воробьев.

Меру глава региона назвал важной работой для поддержки малого бизнеса. Власти Московской области заинтересованы в росте ее экономики и высоком уровне занятости и самозанятости людей.

Долгое время, добавил он, проблемой являлось отсутствие потока в будние дни. Например, в Коломне в субботу или воскресенье попасть в ресторан проблематично, а в начале неделе там тишина. Но ситуация изменилась, поэтому в Подмосковье делают все необходимое, чтобы максимально просто предоставить место для ведения ресторанного бизнеса.

«Проехав два или три часа до места назначения после экскурсии, <…> гораздо более приятно провести время в кафе, ресторанчике», — заметил губернатор Московской области.