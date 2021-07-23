Звуковое шоу «Поющие мосты» пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля

В Санкт-Петербурге в ночь на 24 июля разведут Дворцовый мост под симфоническую и спортивную музыку. Мероприятие будет приурочено к открытию XXXII летних Олимпийских игр в Токио, рассказал «Петербургский дневник».

Зрители услышат композиции из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения советского кинематографа. Музыка будет звучать почти 25 минут и завершится «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра.

«Олимпийские игры в Токио — одно из главных спортивных событий этого лета, о чем в ночь с пятницы на субботу „Поющие мосты“ напомнят горожанам и гостям города. Пролеты Дворцового моста раскроются под симфонические композиции из кинофильмов, посвященных силе человеческого духа, стремлению к победам и радости, которую людям дарит спорт. Этой акцией мы хотим поддержать 37 петербургских атлетов, которые представляют Россию на Олимпиаде», — отметил генеральный директор АО «Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга ''Петроцентр''», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Дворцовый мост разводится под музыкальные композиции каждый день, начиная с июля. Жители и гости города могут увидеть это представление в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.