Культура 21 ноября 2023, 18:55 Звукорежиссер Мухин назвал перспективным новый международный фестиваль «Евроазия»

Читать 360tv в

Звукорежиссер и аранжировщик Владимир Мухин прокомментировал сообщение Максима Фадеева о том, что идет активная подготовка к запуску нового международного фестиваля «Евроазия», который станет аналогом «Евровидения». Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, фестиваль должен получится перспективным, особенно если учесть тот факт, что организовывает его сам Макс Фадеев.

Реклама

«Думаю, что конкурс будет перспективным. Тем более что организовывает его такой большой мастер, как Макс Фадеев. Его творческие способности всем хорошо известны», — сказал Мухин.