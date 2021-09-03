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    03 сентября 2021, 01:55

    Звукорежиссер «Дюны» рассказал об озвучивании спецэффектов

    Дарья Бунякова

    Герои нового фильма «Дюна» имеют силовые щиты, защищающие их от ударов. Работа над этим спецэффектом началась с его озвучивания, рассказал звукорежиссер Тео Грин.

    Звукорежиссер «Дюны» рассказал об озвучивании спецэффектов

    По словам звукорежиссера, внешний вид силовых щитов начали придумывать уже после того, как была завершена работа над озвучкой. Щиты озвучивали с помощью стрелкового оружия.

    «Шум автоматического огня мы отфильтровали, чтобы слышны были только низкие звуки, их биение и пульсация. После этого мы обработали звуки на синтезаторе и увеличили их частоту. Так и получилась вибрация, которую вы услышите», — привело слова Грина издание Vanity Fair.

    Отдельную работу провели по озвучиванию сопротивления щитов оружию. Режиссер Дени Вильнев отклонил многие предложения специалистов, так как считал вибрацию недостаточно угрожающей. В итоге звук удалось найти благодаря неисправности синтезатора.

    «Синтезатор не смог справиться с басами. Он будто бы сошел с ума, начав щелкать и издавать странные звуки. Я дал послушать все это Дени. Он заявил: „Вот это другое дело. Вот теперь здесь слышится звук чего-то, что своей силой может остановить удар клинка“», — поделился Грин.

    Фильм «Дюна» выйдет на экраны российских кинотеатров 16 сентября. Ранее Вильнев заявил, что уже начал работать над второй частью картины.