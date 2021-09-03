Звукорежиссер «Дюны» рассказал об озвучивании спецэффектов

Герои нового фильма «Дюна» имеют силовые щиты, защищающие их от ударов. Работа над этим спецэффектом началась с его озвучивания, рассказал звукорежиссер Тео Грин.

По словам звукорежиссера, внешний вид силовых щитов начали придумывать уже после того, как была завершена работа над озвучкой. Щиты озвучивали с помощью стрелкового оружия.

«Шум автоматического огня мы отфильтровали, чтобы слышны были только низкие звуки, их биение и пульсация. После этого мы обработали звуки на синтезаторе и увеличили их частоту. Так и получилась вибрация, которую вы услышите», — привело слова Грина издание Vanity Fair.

Отдельную работу провели по озвучиванию сопротивления щитов оружию. Режиссер Дени Вильнев отклонил многие предложения специалистов, так как считал вибрацию недостаточно угрожающей. В итоге звук удалось найти благодаря неисправности синтезатора.

«Синтезатор не смог справиться с басами. Он будто бы сошел с ума, начав щелкать и издавать странные звуки. Я дал послушать все это Дени. Он заявил: „Вот это другое дело. Вот теперь здесь слышится звук чего-то, что своей силой может остановить удар клинка“», — поделился Грин.

Фильм «Дюна» выйдет на экраны российских кинотеатров 16 сентября. Ранее Вильнев заявил, что уже начал работать над второй частью картины.