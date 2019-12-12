Звезды 70-х, 80-х и 90-х выступят на юбилейном шоу «Легенды Ретро FM»

Грандиозное юбилейное шоу «Легенды Ретро FM» пройдет 14 декабря в ДС «Мегаспорт». В этом году фестивалю исполняется 15 лет. В честь такого события в Москву приедут самые известные звезды 70-х, 80-х, 90-х годов.

Уже полтора десятилетия «Легенды Ретро FM» собирают полные стадионы. Шоу проходят с неизменным аншлагом. Раньше это был «Олимпийский», но после его закрытия у фестиваля появилась новая площадка.

«Все будет в этом году по-новому. Мы делаем впервые наше супершоу на другой площадке — во дворце спорта „Мегаспорт“. И теперь мы можем предложить нашим зрителям гораздо более комфортные условия. Сцена ближе, интересных развлечений больше. Можно все рассмотреть в деталях», — рассказал генеральный продюсер «Ретро FM» Владимир Иваненко.

Источник фото: телеканал «360»

«Легенды Ретро FM» — единственный фестиваль в мире, который объединяет звезд 70-х, 80-х и 90-х. Это музыка, которую обожают миллионы людей. Под эти песни рожденные в СССР влюблялись, танцевали на дискотеках в местных ДК и в пионерских лагерях. Теперь золотые хиты, которые прошли испытания десятилетиями, радуют уже новых, молодых зрителей и слушателей.

Источник фото: телеканал «360»

Удивительно, но каждый год на фестиваль «Легенды Ретро FM» прибывают новички. Это те артисты, которые до этого ни разу не участвовали в шоу. 14 декабря на сцене «Мегаспорта» тоже появятся новые звезды.

«Такая легенда нашей эстрадной музыки — Михаил Захарович Шуфутинский. Он впервые принимает участие в „Легендах Ретро FM“ и споет свои по-настоящему всенародные хиты, которые давно разошлись на цитаты», — отметил Владимир Иваненко.

Источник фото: телеканал «360»

В программе супершоу заявлены культовые группы Dschinghis Khan и Secret Service, также выступят Татьяна Буланова и Лев Лещенко, E-Type и Лу Бега, Иванушки International и Игорь Корнелюк, певица Лиан Росс и любимцы публики — французский дуэт Ottawan. Специальный гость 15-го фестиваля «Легенды Ретро FM» — София Ротару.

Источник фото: телеканал «360»

«Список суперзвезд, настоящих суперзвезд — он, на самом деле, ограничен. София Ротару — одна из главных звезд СССР. Одна из самых больших легенд эстрадной песни, популярной музыки. Мы счастливы, что она сможет принять участие в нашем юбилейном супершоу, поздравить нас с юбилеем. Поздравить всех зрителей с Новым годом. Мы думаем, что это будет потрясающе», — добавил генеральный продюсер «Ретро FM».

Источник фото: телеканал «360»

Юбилейный Фестиваль «Легенды Ретро FM» пройдет как раз тогда, когда Москва уже полностью окунется в предновогоднее настроение. 14 декабря во дворце спорта «Мегаспорт», можно сказать, состоится генеральная репетиция Нового года: с песнями, танцами, фейерверками, но главное — с самыми любимыми артистами.