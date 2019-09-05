Звезды «Уральских пельменей» анонсировали последний тур

Актер Вячеслав Мясников, выступавший в шоу «Уральские пельмени», сообщил о том, что гастроли программы «Ваши пельмени» будут последними.

Об этом он написал в Instagram.

«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название «Прощальный», — сообщил он.

По словам Мясников, гастроли отнимают много времени, которое можно было потратить на грандиозные замыслы.

Команда КВН «Уральские пельмени» была создана в 1993 году. Она является чемпионом Высшей лиги и одной из самых популярных в клубе. В 2009 году появилось их собственное шоу.

Команда КВН «Уральские пельмени» была создана в 1993 году. РИА «Новости» напомнило, что за время существования она стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники группы ведут собственное телешоу.

С 2018 года по стране начала гастролировать созданная артистами Вячеславом Мясниковым и Андреем Рожковым сольная программа «Ваши пельмени». В классическом составе группа выступала только на телевидении в Екатеринбурге.