Звездный состав и горячая тема: зрители об ожидаемой киноновинке «Солнцепек»

Киноманы обсуждают кадры трейлера, появившегося в Сети.

Трейлер к российской драме «Солнцепек» появился на официальном YouTube-канале фильма. За выходные его посмотрели свыше 15 тысяч пользователей.

О съемках драмы стало известно в мае текущего года, когда прохожие заметили съемочную группу у здания администрации Симферополя. Как пояснили в городской управе, российская кинокомпания снимала фильм о событиях в Луганске 2014 года.

Сюжет киноленты расскажет о бывшем афганце Владе Новожилове. Он спасает семью от накрывающих страну волнений, перерастающих в боевые столкновения. Влад вместе с родными пытается бежать, но от войны, как и от судьбы, невозможно скрыться. О том, удастся ли герою противостоять злому року, расскажет фильм «Солнцепек».

Ранее на официальном промосайте киноленты появился трейлер, как позже выяснилось — в сокращенной версии. Только в минувшую субботу, 7 августа, появился полный ролик. За выходные трейлер собрал почти 20 тысяч просмотров и множество комментариев.

Многие зрители заметили на кадрах полюбившихся актеров. В фильме снялись народный артист Владимир Ильин, известный по более чем 130 киноработам, заслуженный артист РФ Алексей Кравченко и другие талантливые деятели культуры. Съемки проходили под руководством режиссера Михаила Вассербаума.

Кроме того, зрители оценили остроту поднятой в «Солнцепеке» темы.

«Мы этого фильма ждем долгие семь лет, очень надеемся, что многим откроет глаза на происходящее там», — высказался один из пользователей.

«Как только появится, точно смотреть буду», — заключил другой.

Известно, что премьера фильма в кинотеатрах пройдет 12 августа. Его покажут в столице, а также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Белгороде, Екатеринбурге и многих других городах.