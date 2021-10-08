Звезда «Венома» и «Голодных игр» ударил фотографа

Актер Вуди Харрельсон подрался с фотографом из-за того, что тот отказался удалить снимок с ним. Об этом инциденте написал The Washington Post.

Неизвестный подошел к Харрельсону в баре на крыше отеля Watergate в Вашингтоне и сфотографировал актера и его дочь. Актер заметил «папарацци», подошел к нему и попросил удалить снимок, однако тот отказался. При этом мужчина кинулся на Харрельсона и попытался схватить его за шею — по этой причине звезде «Голодных игр» пришлось ударить незнакомца.

Сейчас полицейские принялись за подробное выяснение всех обстоятельств странного инцидента.

Вуди Харрельсон много раз снимался в фильмах, которые стали очень известными. Среди них такие картины, как «Голодные игры», «Иллюзия обмана», «2012», «Веном» и другие. Актер был награжден премией «Эмми», три раза номинировался на «Оскар» и четыре на «Золотой глобус».