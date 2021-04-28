Звезда «Великолепного века» поделилась мечтой о съемках в российском кино

Турецкая актриса Мерьем Узерли, получившая широкую известность после съемок в сериале «Великолепный век», заявила, что хочет сниматься в российском кино. По словам девушки, особое уважение у нее вызывает творчество Ренаты Литвиновой.

«Конечно, я хочу участвовать в российских кинопроектах. В конце концов, как актриса я смотрю на это не только в масштабе страны», — сказала Узерли в интервью агентству Anadolu.

По словам актрисы, она обязательно рассмотрит предложение об участии в российском кинопроекте, если такое поступит.

Девушка также рассказала, что хотя ее отец турок, а мать немка, сама она на 6-8% является русской. Такие результаты показал ДНК-тест, который она сделала в прошлом году. При этом актриса подчеркнула, что национальность для нее на самом деле не играет важной роли, потому что она считает всех гражданами мира.

Сейчас Узерли находится в России. Она приняла участие в Московском международном кинофестивале, где представила новый фильм со своим участием «Улей», сообщил телеканал RT.