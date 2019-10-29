Звезда «Уральских пельменей» покинула шоу

Актриса Юлия Михайлова решила покинуть шоу «Уральские пельмени», так как, по ее мнению, в нем она достигла потолка. Она сообщила, что обдумывала свое решение полгода.

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В интервью StarHit она заявила, что главный враг актера — творческая стабильность. По словам Михайловой, он становится заложником образа, что является прямой дорогой к «печальным самоповторам и забвению».

Юлия Михайлова призналась, что ее уговаривали остаться, но сообщила, что сейчас готовит собственное «шок-шоу с интеллигентным юмором» и занята в кулинарной передаче.

«Сейчас у меня сверхактивная жизнь: готовлю собственное шок-шоу с интеллигентным юмором, снимаю кулинарную передачу. График расписан на недели вперед. Жизнь кипит! Но, несмотря на загруженность, я всегда открыта для предложений. У меня же просто круглосуточная работоспособность», — сообщила актриса.

О ее возможном уходе из комедийного творческого коллектива поговаривали еще в 2018 году, когда Юлия переехала в Москву.

Тем более, что Михайлова в одном из интервью признавалась, что в условиях конфликта за права на передачу легче отказаться от гастролей.