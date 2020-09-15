Звезда «Уральских пельменей» написала книгу про взаимоотношения с мужчинами

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» актриса и телеведущая Юлия Михалкова написала книгу под названием «Не говори мужчинам „НЕТ!“».

В своей книге Михалкова вспоминает друзей, наставников и возлюбленных, — каждый из которых стал для нее учителем, и подарил ей уникальный опыт, сообщила пресс-служба издательства АСТ nonfiction. Фрагмент сообщения приводит РИА «Новости».

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной. Каким именно образом делает — второй вопрос. В этой книге я хочу наглядно доказать вам эту любопытную идею», — приводит пресс-служба слова Михалковой.

По словам актрисы, она хотела рассказать «про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России, и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из „Уральских Пельменей“, зрителей, политиков и просто случайных встречных».

Юлия Михалкова ушла из известного коллектива «Уральских пельменей» в 2019 году. При этом она призналась, что коллеги стали для нее родными людьми, поэтому общение с ними продолжается. По ее словам, часто одно искреннее сообщение может заменить неделю личных разговоров. При этом совместных проектов с коллегами Михалкова не планирует.