Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»

Звезда сериалов «Как я встретил вашу маму», «Исчезнувшая» и «Лемони Сникетт 33 несчастья» Нил Патрик Харрис сыграют одну из главных ролей в продолжении «Матрицы». О ней, как и о сюжете нового фильма франшизы ничего неизвестно.

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Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену». По сведениям издания Variety, возможно, в проекте появится Лоуренс Фишборн. Возможно, в фильме появится молодой Морфеус.

По неподтвержденным данным, сюжет фильма может быть основан на попытке главных героев возродить реальный мир, освобожденный от контроля машин.

Съемки картины начнутся в 2020 году. Режиссером выступит соавтор первых трех фильмов Лана Вачовски. Сценарий она напишет вместе с писателями Александром Хемоном («Проект „Лазарь“») и Дэвидом Митчеллом («Облачный атлас»). Продюсером назначен Грант Хилл.

Как бы там ни было, для Нила Патрика Харриса участие в столь крупном проекте станет новой вехой в карьере.

Студия Warner Bros. в течение последних нескольких лет пытался найти возможность вернуться во вселенную «Матрицы», но проект не удавалось реализовать из-за задержки в получении на него прав.

Три предыдущих фильма, снятые Ланой и Лилли Вачовски, заработали по всему миру более 1,6 миллиарда долларов.